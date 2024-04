Cento euro per rinnovare con la Lazio? Ecco la verità di Kamada

Al termine di una settimana turbolenta, fra addii annunciati e sperati, la Lazio torna a sorridere con la vittoria di Marassi contro il Genoa. In Liguria il popolo biancoceleste ha assistito ad una prova convincete di Kamada diventato giocatore importante con l’avvento di Tudor ma il cui futuro è ancora da decidere. Anche per via del suo particolare contratto.

Lampi di Kamada

A Genova, Kamada è stato autore dell’assist che ha portato al gol vittoria di Luis Alberto. Il giapponese non entrava nel tabellino gol/assist dalla quarta giornata di Serie A quando servì il passaggio vincente proprio al Mago spagnolo nella sconfitta contro la Juventus. Contro il Genoa, Kamada è stato deciso nei contrasti e ha mostrato la sua miglior qualità l’inserimento. Infatti da un suo taglio in profondità nasce la rete della vittoria laziale.

Il contratto

Dall’arrivo di Tudor, Kamada ha giocato sempre titolare (in Serie A, ndr). Quattro partite consecutive e ha visto crescere la fiducia intorno a lui. Le sue prestazioni, tolta quella di Marassi, sono state sempre negative e il suo futuro è ancora da scrivere. Infatti il classe ’96 andrà in scadenza a giugno e sarà lui a decidere se prolungare il suo contratto. Grazie ad un accordo particolare, il giapponese potrà scegliere se rinnovare con la Lazio per altre stagioni, o dire addio a Formello dopo una sola stagione quando arrivò la scorsa estate a parametro zero. Tudor spera nel rinnovo perché vuole lanciare il nuovo corso biancoceleste proprio a partire dal giapponese.

Le parole di Kamada

Sul contratto di Kamada sono tante le voci. Fra queste quella più insistente (da parte dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, ndr) parlava di una clausola da 100 euro che il nipponico dovrebbe versare nelle casse di Lotito per certificare il rinnovo con la Lazio. Il centrocampista intervenuto ad un giornale della sua nazione ha dichiarato: “Perché dovrei pagare 100 euro per rinnovare il contratto?... Non è vero. Molte squadre sono state indicate come mia prossima destinazione, ma non ho preso alcuna decisione”.

Restano quindi nubi sul futuro a Roma di Kamada che però ha precisato: “Sono davvero felice di poter aiutare finalmente la squadra, ora mi sento a mio agio. Sento la fiducia di Tudor, si prende cura di me e penso sia adatto a me”.