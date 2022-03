La Roma Femminile sfida la Juventus per lo scudetto

La Roma femminile sabato alle 14:30 sarà impegnata sul campo della Juve per una sfida importantissima in chiave scudetto.

Le nove vittorie consecutive

La Roma arriva allo scontro contro la Juventus al secondo posto, a -3 dalle bianconere. Le giallorosse sono reduci da ben nove successi consecutivi in campionato, a cui si aggiungono quattro vittorie in Coppa Italia. Una striscia positiva iniziata il 31 ottobre contro il Sassuolo, passando per le goleade contro Pomigliano e Verona, per le vittorie importanti contro la Fiorentina, contro la Lazio nel primo derby in Serie A femminile fino al successo contro l’Inter col rigore di Andressa e il supergol di Manuela Giugliano. Questa serie di risultati utili e il buon mercato giallorosso, illuminante l’arrivo di Haavi, ha portato le ragazze di Spugna a sì essere in lotta per l’obiettivo stagionale (il posto in Champions League) ma anche a cullare il sogno scudetto.

Nell’andata del Tre Fontane, Bartoli e compagne, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo subirono la rimonta bianconera. Ora però la Roma è diversa e più consapevole delle sue possibilità. La squadra è cresciuta sul piano del gioco e della personalità e quindi contro una Juve clamorosamente sconfitta ad Empoli e fermata dopo 54 risultati consecutivi, il grande colpo è possibile.

La probabile formazione giallorossa

La Roma ha perso Claudia Ciccotti per tutta la stagione causa un grave infortunio. Per la sfida contro le bianconere in attacco sarà ancora ballottaggio fra Paloma Lazaro e Valeria Pirone. Scalpitano per partire titolare anche l’ex Glionna e Pirone.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Soffia; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Lazaro. All.: Spugna.

Juventus Women-Roma Femminile, dove vedere la partita

La sfida scudetto fra Juventus e Roma femminile si giocherà a Vinovo sabato 5 marzo alle ore 14:30. La partita fra bianconere e giallorosse sarà trasmessa su Timvision.it ma anche in chiaro su La7. La partita sarà visibile anche all'estero, in oltre 100 paesi.