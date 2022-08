Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 27 agosto alle ore 18:30 la Roma sfiderà in trasferta la Juventus per la terza giornata di Serie A. Mourinho per la partita dello Stadium non avrà a disposizione per infortunio Wijnaldum (tornerà nel 2023) e Zaniolo (circa un mese di stop). Sogna la convocazione Belotti atteso nella Capitale fra oggi e domani.

Juventus-Roma, le ultime di formazione

Scelte obbligate per Mourinho viste le assenze di Wijnaldum e Zaniolo e in attesa di rinforzi dal mercato. Lo Special One punterà ad un assetto più tattico e più equilibrato con l'inserimento di Matic in mediana insieme a Cristante. Col serbo in campo avanzerà sulla trequarti Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso affiancherà Dybala che sfida il suo recente passato a supporto di Abraham alla ricerca del suo primo gol stagionale. Dalla panchina El Shaarawy. Spera nella sua prima convocazione Belotti che la Roma annuncerà entro venerdì. Sulle corsie esterne Karsdorp e l'ex Spinazzola. La difesa, zero gol subiti nelle prime due giornate, non si tocca col match winner contro la Cremonese Smalling coadiuvato da Mancini e Ibanez. In porta il solito Rui Patricio che cerca il suo terzo clean sheet consecutivo.

Qualche dubbio di formazione per Allegri. La Juve arriva alla sfida senza Pogba, Chiesa e Di Maria ma recupera l'ex Szczesny e Bonucci. Il polacco va verso la panchina, conferma quindi per Perin, il difensore invece si candida per una maglia da titolare. In attacco a supporto di Vlahovic ci sarà Kostic. De Sciglio insidia Alex Sandro in difesa.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Locatelli, McKennie, Rabiot; Cuadrado, Kostic, Vlahovic. All.: Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

Juventus-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Juventus e Roma sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida fra Allegri e Mourinho scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e bianconeri sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.