Juventus-Roma, le pagelle: Dybala ci prova, Lukaku chi l'ha visto?

La Roma perde per uno a zero contro la Juventus nella 18esima giornata di Serie A, ultima partita dell’anno. Decide il match di Torino la rete di Rabiot ad inizio secondo tempo, con il francese bravo a sfruttare un rimpallo e poi a finalizzare il delizioso assist di Vlahovic. Giallorossi bene nel primo tempo, male nella ripresa.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 6,5: Non deve compiere grandi miracoli, ma è reattivo su McKennie nel finale.

Mancini 6,5: Super in chiusura su Vlahovic nel primo tempo. Solita grinta.

Llorente 5: Malissimo lo spagnolo. Dopo aver cancellato Osimhen, oggi soffre dall’inizio del match Vlahovic non riuscendo mai a contenere il serbo.

N’Dicka 6,5: Sfortunato ad avviare un contropiede bianconero, superlativo quando a fine primo tempo nega il gol a Kostic salvando Rui Patricio battuto.

Kristensen 5: Un assist interessante a Dybala e poi nulla. Anche sfortunato in occasione del gol bianconero.

Paredes 6: Ordinato, meglio nel primo tempo. (dal 74’ El Shaarawy 6: Solita abnegazione e qualche accelerazione interessante).

Cristante 6,5: Sfiora in avvio il gol ma il palo glielo nega. Combatte in mezzo al campo, si inserisce e chiude da regista. Insostituibile.

Bove 6: Primo tempo di lotta continua, nella ripresa sottotono. Sbaglia uno stop importante dentro l’area vanificando una buona occasione. (dal 64’ Pellegrini 6: Qualche pallone interessante messo in area).

Zalewski 5,5: Non salta mai l’uomo. E per un esterno è una nota molto negativa. (dall’80’ Azmoun s.v.).

Dybala 6,5: Il migliore della Roma. Da un suo corner nasce il palo di Cristante, con suo esterno mancino sfiora il palo e sempre col suo sinistro impegna Szczesny. È la luce della Roma.

Lukaku 5: Un fantasma il belga questa sera a Torino. Cancellato dalla marcatura di Bremer tocca pochissimi palloni e innocui perdendo il duello con il brasiliano. Non è decisivo come dovrebbe essere in queste partite.

Mourinho 5,5: Primo tempo positivo. La Roma è organizzata e si vede. Crea pure diversi grattacapi alla difesa bianconera e rischia il giusto. Nella ripresa dopo il gol subito non riesce a cambiare i binari della partita.