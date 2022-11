La Roma vince la Supercoppa Femminile, Juventus battuta ai rigori

La Roma vince la Supercoppa Femminile. Le giallorosse hanno battuto la Juventus ai calci di rigore conquistando per la prima volta nella sua storia la Supercoppa Italiana. Una parttia di sofferenza per le ragazze di Spugna che dopo un buon inizio e il gol di Giacinti subiscono nel secondo tempo il gioco della Juventus che pareggia con Boattini. Nei supplementari torna l'equilibrio fino ai calci di rigori. Dopo l'1 a 1, dagli undici metri decisiva Ceasar che para due calci di rigore, cancellando l'errore di Glionna e regalando il secondo trofeo della storia della Roma.

Juventus-Roma, la cronaca

Al 19esimo la Roma passa in vantaggio con Valentina Giacinti. La numero 9 giallorossa controlla un pallone in area e col mancino fulmina Peyraud-Magnin. Al 34esimo Juve vicina al pareggio con una punizione di Boattin che colpisce la traversa. Al 41esimo contropiede Roma con conclusione di Giacinti bloccata da Peyrayd-Magnin. Allo scadere del primo tempo grande chance per la Juve con Girelli che sola dentro l’area spara clamorosamente fuori. Azione personale di Beerensteyn al 57esimo ma è bravissima Ceasar a restare in piedi e respingere il tentativo bianconero. Al 60esimo la Juve pareggia con una punizione splendida di Boattin. Al 64esimo altra occasione per Girelli che però strozza il tiro. Riflesso di Ceasar all’80esimo che nega il gol a colpo sicuro di Bonfantini. Il portiere della Roma poi vola al 91esimo e respinge il tiro dalla distanza di Rosucci. Al 93esimo ancora Ceasar salva la Roma su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Girelli. Al 107esimo Peyraud-Magnin salva in uscita su Glionna.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 5,5; Lenzini 6 (dal 120’ Lundorf s.v.), Sembrant 6, Salvai 5,5, Boattin 7; Caruso 6,5 (dal 65’ Cantore 4), Pedersen 5 (dal 120’ Zamanian s.v.), Grosso 6,5 (dal 65’ Rosucci 6,5); Bonansea 6 (dal 76’ Bonfantini 6), Girelli 4, Beerensteyn 6 (dal 76’ Cernoia 6). All.: Montemurro 6

Roma (4-2-3-1): Ceasar 10; Bartoli 6,5, Wenninger 6,5, Linari 6,5, Minami 5,5; Giugliano 6,5, Greggi 6,5 (dal 120’ Ciccotti s.v.); Serturini 5,5 (dal 65’ Glionna 5), Andress 5 (dal 113’ Haug s.v.), Haavi 6,5; Giacinti 7 (dal 78’ Paloma Lazaro 5,5). All.: Spugna 7

Marcatrici: 60’ Boattin (J); 19’ Giacinti (R)

Rigori: Boattin (J) GOL, Sembrant (J) GOL, Girelli (J) PARATO, Cernoia (J) GOL, Cantore (J) PARATO ; Giugliano (R) GOL, Linari (R) GOL, Glionna (R) FUORI, Paloma Lazaro (R) GOL, Haavi (R) GOL

Ammonite: Salvai (J); Andressa (R), Wenninger (R), Paloma Lazaro (R)

Arbitro: Marotta

Le top e flop giallorosse

Ceasar 10: Ancora una volta formidabile. Il portiere della Roma salva le compagne nei 120 minuti e poi sale in cattedra ai rigori dove ne para due. Fenomenale.

Giacinti 7: Porta in vantaggio la Roma con un gol da rapace e poi lotta mettendo sempre in difficoltà la difesa juventina.

Giugliano 6,5: Partita maiuscola di qualità e quantità. Apre lei la giostra dei rigori.

Glionna 5: Entra nervosa sbaglia tanto. Fra cui un rigore.