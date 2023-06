Niente triplete per la Roma Femminile, la Coppa Italia la vince la Juve

La Roma Femminile perde la finale di Coppa Italia contro la Juventus, dicendo addio alla possibilità di triplete. La partita non è esaltante anzi, molto tesa e con ritmi bassi. La Roma tiene il pallone ma punge poco. Le occasioni migliori sono per le giallorosse che però come troppe volte capitato contro la Juve, non riesocono a segnare. E allora alla prima occasione, nel recupero arriva il gol vittoria per la Juventus con Bonansea. La Roma chiude la sua stagione vincendo Supercoppa Italia e Scudetto.

Juventus-Roma Femminile, la cronaca

Subito occasione per la Roma con un destro di Glionna che però termina fuori. Al 29esimo colpo di testa di Di Guglielmo, centrale. Al 62esimo squillo Juve con un destro di Bonansea che sfiora il palo. Al 67esimo pasticcio della difesa bianconera con la Roma che va a centimetri dal gol. Sul corner seguente ancora Di Guglielmo pericolosa. All’82esima chance per la Roma con Andressa che regala un gran pallone ad Haavi che però da ottima posizione calcia fra un tiro e un cross, sprecando tutto. All’89esimo ancora Roma pericolosa con un colpo di testa di Giugliano ma centrale. Al 93esimo la beffa per la Roma col gol di testa di Bonansea.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 6,5, Sembrant 5,5, Gama 5,5 (dal 91’ Cernoia s.v.), Salvai 6, Boattin 6,5; Caruso 6,5, Gunnaasdottir 5,5, Grosso 5,5 (dal 91’ Lenzini s.v.); Bonansea 7, Girelli 6 (dall’80’ Nyström s.v.), Beerensteyn 6. All.: Montemurro 6

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 6, Wenninger 6, Linari 5, Di Guglielmo 6 (dal 77’ Minami s.v.); Giugliano 6,5, Greggi 6; Glionna 6,5 (dal 57’ Serturini 6), Andressa 6 (dall’84’ Losada s.v.), Haavi 6; Giacinti 6 (dal 77’ Haug). All.: Spugna 6

Marcatrici: 93’ Bonansea (J)

Ammonite: Salvai (J); Greggi (R), Wenninger (R), Bartoli (R)

Arbitro: Delrio

Le top e flop giallorosse

Giugliano 6,5: Fra le migliori della Roma. Geometria e tackle in mezzo al campo. Sua una grande occasione.

Giacinti 6: Non arrivano grandi palloni all'attaccante giallorossa che lotta contra la difesa bianconera.

Andressa 6: Va ad intermittenza.

Linari 5: Partita in cui la Juve non si fa vedere quasi mai. Solo una volta al 93esimo e lei perde il duello con Bonansea.