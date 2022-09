Juventus-Roma femminile 1-0: un tiro-cross di Cernoia punisce le giallorosse, espulsa Giugliano. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma femminile perde per uno a zero contro la Juventus nella terza giornata di campionato. Sconfitta incredibile per le giallorosse che dominano la partita per quasi novanta minuti recupero compreso, perdendo la bussola per pochi minuti. La Roma esce sconfitta da Vinovo per il fattore Peyraud-Magnin. Il portiere bianconero è infatti il migliore in campo, parando il possibile e l'impossibile negando in tutti i modi le tantissime occasioni create dalle giallorosse. La Juve alza la testa solo per pochi minuti trovando la rete della vittoria in maniera fortunosa con un tiro cross di Cernoia (da rivedere Ceasar) e con la successiva espulsione di Giugliano che lascia la Roma in 10. Spugna sotto di un gol e di una giocatrice, con i suoi cambi rispinge la squadra in avanti creando altri pericoli sventati da Magnin. Sconfitta immeritata per le giallorosse che tornano nella Capitale con zero punti, e superate in classifica dalle bianconere.

Juventus-Roma, la cronaca

Al 6’ occasione Roma con un destro di Glionna, buoni i riflessi di Magnin che respinge. Al 12esimo ancora un grande intervento del portiere bianconero che vola e nega il gol ad Andressa che aveva lasciato partire un gran sinistro dal limite dell’area. Al 21esimo Giacinti scappa alla difesa avversaria ma ancora una volta Magnin para in uscita. Un minuto dopo la numero 9 giallorossa spreca una grande occasione a tu per tu col portiere bianconero. Al 29esimo sempre Roma vicina al gol: Andressa lancia Haavi dentro l’area che calcia col sinistro trovando sempre Magnin attenta. Al 52esimo ci prova Andressa su punizione ma Magnin è attenta e para. Sull’azione seguente occasionissima Juventus con Caruso che allarga su Girelli che calcia di prima e trova la traversa. Al 53esimo la Juve passa in vantaggio con Cernoia: il suo cross diventa un tiro che beffa Ceasar. Al 65esimo la Roma resta in 10 per l’espulsione di Giugliano. All'81esimo ci prova Bartoli ma la sua girata debole è preda facile di Magnin. All'87esimo il portiere della Juve si esalta e vola su un mancino pericoloso di Serturini negando il pari alla Roma. Al 93esimo Magnin vola sulla sua sinistra e para un tiro di potenza dalla distanza di Wenninger.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 8; Nilden 5,5, Rosucci 7, Salvai 6,5 (dal 59’ Lenzini 6), Boattin 6; Gunnarsdóttir 5,5, Cernoia 6,5 (dal 76’ Grosso 6), Caruso 6 (dall'85' Zamanian s.v.); Beerensteyn 5, Girelli 6 (dal 76’ Cantore 6), Bonfantini 6 (dall'85' Duljan s.v.). All.: Montemurro 6

Roma (4-2-3-1): Ceasar 5; Bartoli 6, Wenninger 6,5, Minami 6,5, Di Guglielmo 6 (dal 22’ Landstrom 5,5); Giugliano 5, Greggi 5,5; Glionna 6 (dal 67’ Cinotti 5,5), Andressa 6,5 (dal 68’ Serturini 6,5), Haavi 6,5 (dal 76’ Lazaro 6); Giacinti 5,5 (dal 76’ Haug 6). All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 53’ Cernoia (J)

Ammonite: Girelli (J), Cernoia (J)

Espulse: Giugliano (R)

Arbitro: Tremolada

Le top e flop giallorosse

Haavi 6,5: La norvegese è fra le migliori delle giallorosse. Mette sempre in difficoltà Nilden.

Serturini 6,5: Entra bene in partita e trascina la Roma nel momento peggiore. Sfiora il pareggio con un gran gol ma trova i guantoni di una superlativa Peyraud-Magni.

Ceasar 5: Non deve compiere una parata perchè la Juve non tira mai in porta ma disattenta sul tiro-cross di Cernoia.

Giugliano 5: Gioca 40 minuti splendidi. Poi perde due palloni che potevano costare caro e nella ripresa rimedia un secondo giallo ingenuo. Espulsione evitabile.