Juventus-Roma 3-1: Cantore affonda le campionesse d'Italia

La Roma perde per tre a uno contro la Juventus nel penultimo match della Poule Scudetto. La partita inutile ai fini della classifica, con le giallorosse già laureate con netto anticipo campionesse d’Italia per il secondo anno consecutivo è stata una prova d’orgoglio per le bianconere. Le ragazze di Spugna giocano la solita partita a viso aperto e leggere in difesa, concendendo troppo (come per tutte le altre partite dopo la vittoria del campionato). La Roma chiuderà domenica prossima al Tre Fontane contro la Fiorentina con la festa scudetto per poi giocare sempre contro le Viola la finale di Coppa Italia.

Tabellino

Juventus (3-5-2): Aprile; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bonansea (dal 77’ Thomas), Caruso, Gunnarsdottir, Grosso (dal 63’ Beerensteyn), Boattin; Cantore (dal 77’ Bragonzi), Girelli (dal 63’ Echegini). All.: Beruatto

Roma (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo (dal 72’ Bartoli), Linari, Minami, Sonstevold; Feiersinger, Kumagai (dal 57’ Giugliano), Greggi (dal 57’ Troelsgaard); Glionna (40' Haavi), Giacinti (dal 72’ Tomaselli), Viens. All.: Spugna

Marcatrici: 6’, 62’ Cantore (J), 96’ Echegini (J); 49’ Viens (R)

Ammonite: Bragonzi (J); Viens (R)

Arbitro: Ursini

Le top e flop giallorosse

Viens 7: Ancora in gol contro le bianconere è l’ultima a mollare.

Haavi 6,5: È un’arma importante per la Roma. Sempre propositiva, con voglia costruire la rete del momentaneo pareggio.

Giugliano 5,5: Entra e spreca una clamorosa occasione da gol a tu per tu con Aprile.

Linari 5: Distratta si fa beffare più volte dalla velocità delle attaccanti bianconere