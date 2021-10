Juventus-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Juventus-Roma di domenica 17 ottobre con fischio d'inizio alle 20:45 sarà, dopo Lazio-Inter, il secondo big match dell'ottava giornata di Serie A. Allo Stadium i giallorossi di Mourinho cercheranno si fatare il tabù vittoria contro le grandi del nostro campionato. Infatti la Roma nelle ultime due stagioni (19/20 e 20/21) più il derby della stagione in corso, ha raccolto sette punti su trentanove a disposizione negli scontri contro Inter, Juventus, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta. Un trend negativo che lo Special One vorrà subito invertire nonostante alcuni dubbi di formazione.

Le ultime su Juventus-Roma

La grande perdita per Mourinho si chiama Tammy Abraham. L'attaccante si è infortunato con la maglia della nazionale inglese e difficilmente prenderà parte alla sfida dello Stadium. Difficile ipotizzare anche un suo impiego per uno scampolo di partita. Oggi il provino definitivo ma Abraham va verso il forfait. Contro la Juventus dunque l'attacco romanista sarà affidato a Shomurodov sostenuto da Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo. A centrocampo nessun dubbio, giocheranno Cristante e Veretout fresco vincitore della Nations League con la Francia. In difesa Calafiori è in vantaggio su Vina, reduce dagli sforzi e dai voli intercontinentali dopo gli impegni con l'Uruguay. Completeranno la linea difensiva giallorossa davanti a Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez e Mancini.

Non sorride Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di Morata e di Dybala, oltre che di Rabiot. Il tecnico bianconero per l'attacco punta al tandem Chiesa e Kean, e in difesa rispolversa De Sciglio. Cuadrado, Bentacur e Danilo costretti agli straordinari dopo gli impegni in Sudamerica. In difesa panchina per De Ligt, i titolari saranno Bonucci e Chiellini. In porta l'ex Szczesny.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentacur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Juventus-Roma, dove vedere la partita

La sfida fra Juventus e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La partita sarà visibile attraverso l'app Dazn su smart tv di ultima generazione oppure collegando il televisore al TIMVISION BOX, a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa sempre attraverso l'applicazione Dazn, Juventus-Roma sarà fruibile su pc e dispositivi mobili.