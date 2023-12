Juventus-Roma, la diretta: le formazioni ufficiali, Dybala titolare, Pellegrini in panchina

La Roma di Mourinho chiuderà a Torino contro la Juventus il suo 2023, in una sfida importante per la classifica e per storia. Il match è valido per la diciottesima giorna di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

I tifosi bianconeri temono Dybala, quelli giallorossi condividono la formazione schierata da Mou

Nulla da dire sul nostro 11 titolare, è il meglio che possiamo mettere in campo. Speriamo basti. Daje Roma#juveRoma — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) December 30, 2023

Il gol di Dybala stasera è più scontato del panettone dopo Natale, io ve lo dico #JuveRoma — Serena ? (@serena_brushes) December 30, 2023

Mourinho ha sciolto i dubbi legati alla titolarità di Dybala. Il grande ex dell'incontro infatti sarà fra i titolari che scenderanno in campo dal 1'. Ecco la formazione ufficiale scelta dallo Special One:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Zalewski; Lukaku, Dybala.

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma ?



? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/fJ6d057U6Q — AS Roma (@OfficialASRoma) December 30, 2023

Mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri che tiene fuori dall'incontro Federico Chiesa dando continuità al giovane Yldiz. Ecco i bianconeri in campo dall'inizio:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yldiz, Vlahovic.