Juventus-Roma 1-1: Abraham regala un pareggio d'oro allo Stadium. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia a Torino contro la Juventus per uno a uno. Un primo tempo da brividi per i giallorossi con inizio horror, gol lampo di Vlahovic. Pellegrini e compagni subiscono la ferocia dei bianconeri ed è solo Rui Patricio a tenere in piede la formazione di Mou. Malissimo il centrocampo Matic-Cristante. Nella ripresa lo Special One però cambia la Roma passa alla difesa a 4 e la musica cambia. La partita torna in equilibrio, gli uomini di fantasia non brillano ma trovano la giocata vincente su piazzato. Da corner di Pellegrini arriva l'assist in acrobazia di Dybala per la testa di Abraham che trova il primo gol in stagione e salva la Roma da una sconfitta che dopo i primi 45 minuti sembrava scritta. Un pareggio d'oro per la Roma prima in classifica dopo tre giornate con 7 punti.

Juventus-Roma, la cronaca

La Juventus passa subito in vantaggio. Vlahovic sblocca la partita dopo appena due con una splendida punizione che bacia la traversa e poi si insacca in rete. La risposta giallorossa è su un destro di Pellegrini che però Szczesny paga facilmente. Al 16esimo ci mette i guantoni Rui Patricio su un bolide da posizione defilata di Cuadrado. Al 35esimo ci riprova il colombiano questa volta su punizione ma trova un attento Rui Patricio. A 68esimo si fa vedere Abraham ma il suo tiro contrastato è parato agilmente dal Szczesny. Al 69esimo la Roma pareggia con Abraham. L’inglese di testa è il più lesto di tutto a spedire in rete un assist di Dybala in acrobazia su corner di Pellegrini. All'84esimo Roma vicina al vantaggio: sempre da corner in mischia la palla resta dentro l'area piccola ma nessuno trova la deviazione vincente.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 5,5, Bremer 6, Danilo 6,5, Alex Sandro 5,5; Miretti 7 (dal 77' McKennie 5,5), Rabiot 6,5 (dal 58’ Zakaria 6), Locatelli 6 (dall' 86' Rovella s.v.); Cuadrado 6 (dal 77' Milik 5,5), Vlahovic 7 (dall'86' Kean s.v.), Kostic 5,5. All.: Allegri 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5 (dal 46’ El Shaarawy 6,5) , Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 5 (dal 62’ Celik 6), Cristante 4,5, Matic 4,5, Spinazzola 5,5 (dal 46’ Zalewski 6,5); Pellegrini 5,5 (dal 93' Bove s.v.), Dybala 6,5 (dal 78' Kumbulla 6); Abraham 6,5. All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 2’ Vlahovic (J); 69’ Abraham (R)

Ammoniti: Locatelli (J), Kostic (J); Cristante (R)

Arbitro: Irrati

I top e flop giallorossi

Dybala 6,5: La Joya rianima la sua partita di sofferenza con una giocata da campione. L'assist in acrobazia per Abraham è una magia.

Abraham 6,5: Brutta partita dell'inglese che però ha il grande merito di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e salva la Roma col suo primo gol stagionale.

Ibanez 6,5: Strepitosa partita difensiva del brasiliano. Dopo un inizio in sordina cresce e nella ripresa, nella difesa a 4, sfodera una prestazione super.

Cristante 4,5: Sbaglia tutto il possibile in fase di impostazione. In difesa non regge l'urto della Juventus che domina a centrocampo.