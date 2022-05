Juventus-Roma 2-1: giallorosse beffate nel finale, le bianconere vincono la Coppa Italia Femminile

La Roma Femminile perde la finale di Coppa Italia contro la Juventus per due a uno. Come nei due precedenti di campionato, le giallorosse controllano la partita, dominano senza subire le bianconere ma mancano gli ultimi minuti che ancora una volta sorridono alle campionesse d’Italia. Dopo 80 minuti di puro controllo giallorosso o sliding doors nel finale a 10 minuti dalla fine quando Di Gugliemo (espulsa) atterra l’ex Bonfantini e rimette in gara una Juventus fino a quel momento inesistente. Il rigore di Girelli dà la carica alla Juve che di forza, e fortuna, si prende la Coppa Italia. Ultima stagionale che lascia l’amaro in bocca alla Roma, che perde la Coppa Italia ai dettagli per un balckout, per un calo di concentrazione, una mancanza di lucidità, fattori che non devono mancare per vincere i trofei.

Juventus-Roma, la cronaca

Al decimo grande occasione Roma: Lazaro scappa via a sinistra e serve a sinistra Serturini tutta sola che stoppa e calcia, in maniera frettolosa, centrale. Due minuti dopo bella imbucata di Andressa per Lazaro che scappa in profondità e calcia trovando la pronta risposta di Magnin. Al 22esimo Lundolf atterra Haavi dentro l’area e per l’arbitro è rigore per la Roma. Dal dischetto va Andressa che col mancino non sbaglia e fa uno a zero. Nel finale di tempo occasione Roma con una gran conclusione di Giugliano su cui è bravissima Magnin a dire di no. Nella ripresa è sempre la Roma a sfiorare il gol: al 65esimo Haavi lanciata da Giugliano da posizione defilata prova il sinistro ad incrociare che però esce fuori. Al 79esimo Di Gugliemo atterra Bonfantini in area e assegna il calcio di rigore alla Juventus. Nell’occasione cartellino rosso per il terzino giallorosso. Dal dischetto va Girelli che non sbaglia. La Roma reagisce con Haavi ma il suo tiro è centrale. All’84esimo la Juve ribalta il risultato: cross di Bonfantini sporcato da Lind, e successivo tiro di Gama deviato da un difensore della Roma che si insacca in rete. Al 94esimo clamorosa occasione per la Roma: cross di Haavi per Haug che tutta sola di testa davanti a Magnin non trova in maniera incredibile la porta.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 6,5; Lundorf 5, Gama 6, Sembrant 5,5, Boattin 6; Rosucci 5 (dal 61’ Bonfantini 7), Caruso 5 (dal 76’ Hurtig 6), Pedersen 6; Bonansea 5 (dal 76’ Grosso 6), Girelli 6,5 (dal 90’ Staskova s.v.), Cernoia 5,5 (dal 90’ Zamanian s.v.) . All.: Montemurro 6,5.

Roma (4-2-3-1): Lind 5,5; Soffia 5,5 (dall’88’ Glionna s.v.), Bartoli 6,5, Linari 6,5, Di Guglielmo 4; Serturini 6,5 (dall’82’ Kollmats s.v.), Greggi 6,5; Giugliano 6, Haavi 6,5, Andressa 7 (dal 73’ Mijatovic 6); Paloma Lazaro 6,5 (dall’82’ Haug 5). All.: Spugna 6,5.

Marcatrici: 80’ rig. Girelli (J), 84’ Gama (J); 23’ rig. Andressa (R)

Ammonite: Boattin (J), Cernoia (J); Bartoli (R)

Espulse: Di Gugliemo (R)

Arbitro: Caputi

Le top e flop delle giallorosse

Andressa 7: Gioca più di 70 minuti di qualità e segnando un rigore importantissimo. Esce per crampi.

Haavi 6,5: L’ultima a mollare. Rientra dall’infortunio e gioca una gran partita. Spina nel fiano costante nella difesa bianconera.

Haug 5: Errore grave dell’attaccante giallorossa che da ottima posizione fallisce un gol fatto che avrebbe portato la squadra ai supplementari.

Di Gugliemo 4: Partita ordinata fino al 79esimo quando atterra Bonfantini dentro l’area.Un calo di concentrazione che costa alla Roma la coppa.