La Lazio ferma la Juventus, è 1-1 a Vinovo in Primavera 1

Si prende un buon punto la Lazio, che a Vinovo contro la Juve Primavera va sotto ma è brava a recuperare nel secondo tempo grazie al bel tiro da fuori di Sardo. La squadra di Sanderra aggancia così la Roma al quarto posto in classifica e mantiene vive le speranze di secondo posto.

Il primo tempo

La Juve parte con il piede sull'acceleratore, con Savio che già al quarto minuto sfiora lo specchio della porta dopo un'azione personale. L'occasione migliora però ce l'ha la Lazio, e capita sul piede di Cuzzarella, match winner della scorsa settimana. Al 20' Cuzzarella lascia partire il tiro, solo davanti al portiere della Juventus, ma manca clamorosamente lo specchio da pochi passi. Come dicono spesso, gol fatto gol subito e la Juventus nel finale di primo tempo passa avanti con una splendida azione di Finocchiaro, che salta tre biancocelesti e manda avanti la Juve al 43'. Nel finale c'è tempo per le proteste, con Sanderra ammonito per aver chiesto a gran voce un rigore sul dubbio contatto Zazza - Vinarcik.

Il secondo tempo

Sempre Finocchiaro ad inizio secondo tempo va vicinissimo al raddoppio, con un tiro che prende in pieno la traversa al 53'. La Lazio però si riprende, e sfiora il pari con Sulejmani sei minuti dopo, un segnale di svolta che porta al pareggio di Sardo al 73', bravo a tirare fuori dal cappello un missile terra-aria dal limite dell'area che sorprende la porta difesa da Vinarcik. Nel finale la Juve si fa sentire dalle parti di Magro, e all'89' il portiere della Lazio fa una gran parata sul tiro a giro di Florea che sembrava destinato alla rete.

Il tabellino

JUVENTUS-LAZIO 1-1

Marcatore: 43` Finocchiaro (J), 72` Sardo (L)

JUVENTUS (3-5-2): Vinarcik; Gil Puche, Montero Benia (66` Grelaud), Martinez Crous; Savio, Florea, Owusu, Finocchiaro (58` Crapisto), Turco (78` Mazur); Anghelè (58` Grosso), Pugno (78` Biggi).

A disp.: Zelezny, Boufandar, Srdoc.

All.: Paolo Montero

LAZIO (3-5-2): Magro; Bordon, Dutu, Ruggeri; Zazza (74` Bedini), Di Tommaso (3` Cappelli), Coulibaly (83` Nazzaro), Sardo, Milani; Cuzzarella (74` Kone), Sulejmani (61` Di Gianni).

A disp.: Renzetti, Napolitano, Bigotti.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Antonino Costanza (sez. Agrigento)

Assistenti: Zanellati-Cadirola

NOTE - Ammoniti: 12` Savio (J9, 61` Ruggeri (L), 71` Grelaud (J).

Recupero 1` pt, 5` st.

Espulsi: ///