Juventus-Lazio Women 5-0 | Nona sconfitta consecutiva per le biancocelesti

La partita fra Juventus e Lazio Women finisce con un netto cinque a zero a favore delle campionesse d’Italia in carica. Le bianconere vincono con un risultato che poteva essere ancora più rotondo. Mai in partita, le biancocelesti restano ultime in classifica dopo nove giornate con zero punti. Di certo non era preventivabile un risultato positivo per le romane in questa trasferta contro le bianconere a punteggio pieno e saldamente al comando della classifica.

Juventus-Lazio Women, la cronaca della partita

La Juventus passa in vantaggio alla prima occasione. Al quinto minuto Bonfantini segna la rete che sblocca la partita trovando il suo primo gol in campionato. Il tiro dell’attaccante bianconera, all’interno dell’area di rigore, piega le mani di Natalucci e si deposita in rete. Al 29esimo trova la prima gioia in questa Serie A anche Hurting. La svedese con una finta mette a sedere il portiere avversario e segna il raddoppio bianconero. La partita è a senso unico e la Juventus sfiora ripetutamente il terzo gol, trovando pure un legno con l’ex Psg Zamanian. Il tris juventino arriva nella ripresa, al 68esimo e porta la firma di Boattin. La neoentrata batte Natalucci con un perfetto mancino. Nel finale all’84esimo e all’87esimo la Juventus segna il quarto e il quinto gol con Bonfantini e Nilden.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Aprile; Hyyrynen (dal 77’ Pfattner), Lenzini, Salvai (dal 77’ Gama), Nilden; Zamanian, Rosucci (dal 64’ Girelli), Caruso; Bonfantini, Hurting (dal 77’ Skovsen), Bonansea (dal 64’ Boattin). Allenatore: Montemurro.

Lazio (4-2-3-1): Natalucci; Santoro, Falloni, Fordos, Pezzotti (dal 78’ Berarducci); Di Giammarino, Mastrantonio (dal 68’ Labate); Pittaccio, Martin, Heroum; Visentin (dall’88’ Mattei). Allenatore: Catini.

Marcatrici: 5’, 84’ Bonfantini (J), 29’ Hurtig (J), 68’ Boattin (J), 87’ Nilden (J)