Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa Italia in tv e in diretta streaming

Martedì 2 aprile la Lazio scende in campo a Torino contro la Juventus per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Un replay della partita di sabato scorso, a campo invertito, che ha visto i biancocelesti trionfare allo scadere grazie al colpo di testa di Marusic. Ritorno all’Olimpico il 23 aprile.

Juventus-Lazio, le ultime di formazione

Igor Tudor effettuerà diversi cambi rispetto al suo debutto sulla panchina biancoceleste. Modifiche sostanziali in mezzo al campo con Guendouzi e Vecino dal 1’, panchina per Kamada. Completano il centrocampo gli esterni Marusic e Felipe Anderson. Sulla trequarti riecco Luis Alberto con Zaccagni. In attacco stavolta tocca a Immobile partire titolare. In difesa non si toccano Gila e Romagnoli, ballottaggio Casale-Patric con l’italiano leggermente avanti. In porta c’è sempre Mandas con Provedel out.

Cambia anche Allegri che ritrova Vlahovic in attacco con Chiesa. Sull’out mancino Kostic favorito su De Sciglio, in difesa torna Gatti. C’è Perin fra i pali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor

Juventus-Lazio, dove vedere la partita

La partita di Coppa Italia fra Juventus e Lazio sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5. L’andata della semifinale della coppa nazionale sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.