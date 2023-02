Juventus-Lazio 1-0: Luis Maximiano sbaglia Bremer no, Sarri fuori dalla Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde contro la Juventus e viene eliminata dalla Coppa Italia. A Torino i biancocelesti cadono per uno a zero e dicono addio al cammino nella coppa nazionale, proprio come contro la Roma contro la Cremonese.. Ad eliminare la Lazio un gol di Bremer arrivato anche per un evidente errore di Luis Maximiano, autore di un'uscita a vuoto. I ragazzi di Sarri non riescono a dar ritmo alla partita e al loro gioco e non si rendono mai davvero pericolosi. La Juventus gestisce e porta a casa con facilità la vittoria che vale la semifinale contro l'Inter.

Juventus-Lazio, la cronaca

Al 14esimo contropiede Lazio finalizzato da Zaccagni, ma il suo destro esce largo di poco. Al 15esimo gran riflesso di Luis Maximiano su tentativo di Kostic. Al 28esimo ottima occasione per Rabiot che solo dentro l’area di testa colpisce centralmente. Al minuto 33 ci prova dalla distanza Felipe Anderson ma il suo tiro si spegne di poco a lato della porta di Perin. Al 44esimo vantaggio Juventus con Bremer che di testa sfrutta un’uscita a vuoto di Luis Maximiano. Al 67esimo squillo Juve con un tiro dalla distanza di Locatelli, facile preda del portiere biancoceleste. Al 70esimo Kean scappa via a Patric e calcia in porta, Luis Maximiano para in due tempi.

Tabellino e pagelle

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 6,5, Bremer 7, Alex Sandro 6; Cuadrado 5,5 (dall’88’ De Sciglio s.v.), Locatelli 6,5, Fagioli 6 (dal 64’ Miretti 6), Rabiot 6, Kostic 7; Chiesa 6 (dal 78’ Di Maria 6,5), Vlahovic 5,5 (dal 64’ Kean 6,5). All.: Allegri 6

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano 4; Lazzari 5, Patric 5, Romagnoli 6 (dal 78’ Casale s.v.), Marusic 5,5; Cataldi 6 (dal 75’ Marcos Antonio 6), Vecino 5,5 (dal 59’ Milinkovic 5), Luis Alberto 6 (dal 75’ Basic 5,5); Felipe Anderson 5,5, Immobile 5,5 (dal 46’ Pedro 5,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5

Marcatori: 44’ Bremer (J)

Ammoniti: Cuadrado (J), Perin (J), Danilo (J); Zaccagni (L)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancoceleste

Romagnoli 6: Il migliore dei suoi. Pulito in tutti gli interventi.

Patric 5: Si fa superare da Bremere in occasione del gol e perde diversi duelli contro gli attaccanti bianconeri.

Milinkovic 5: Entra dalla panchina per dare la scossa ma non si vede. Un'altra partita da fantasma per il serbo.

Luis Maximiano 4: Sfrutta male l'occasione concessa da Sarri. Una sua uscita a vuoto costa l'eliminazione alla Lazio.