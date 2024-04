Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Casale disastroso e dannoso, Isaksen impalpabile

La Lazio perde per due a zero contro la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti dopo un primo tempo positivo e senza soffrire pagano nella ripresa dei gravi errori difensivi. L'ingresso di Casale ad inizio secondo tempo infatti scombinano la difesa laziale e l'ex Verona è autore di due svarioni che portano ai gol di Chiesa e Vlahovic che decidono la partita. La squadra di Tudor non riesce a reagire e a rendersi davvero pericolosa con Perin che non si sporca i guantoni. Per approdare in finale alla Lazio servirà una vera impresa, ovvero vincere con tre gol di scarto all'Olimpico nella sfida di ritorno in programma il 23 aprile.

Tabellino

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (dall’81’ Weah), McKennie (dall’89’ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (dall’89’ Alex Sandro); Chiesa (dall’81’ Yildiz), Vlahovic (dall’86’ Kean). All.: Allegri

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric (dal 46’ Casale), Romagnoli, Gila (dall’81’ Hysaj); Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni (dal 14’ Isaksen); Felipe Anderson, Luis Alberto (dal 73’ Kamada); Immobile (dal 73’ Castellanos). All.: Tudor

Marcatori: 50’ Chiesa (J), 64’ Vlahovic (J)

Ammoniti: Gatti (J), Weah (J)

Arbitro: Massa

Ecco le pagelle di RomaToday:

Mandas 6: Incolpevole sui gol.

Patric 5,5: Non perfetto lo spagnolo spesso in ritardo nelle chiusure. Sostituito da Tudor all’intervallo. (dal 46’ Casale 4: Il peggiore in campo per distacco.Dormita clamorosa in occasione del gol di Chiesa, beffato da Vlahovic nel raddoppio juventino. Partita da incubo per il difensore laziale in costante difficoltà).

Romagnoli 5: Soffre maledettamente Vlahovic in ogni circostanza. Serata da dimenticare per l’ex Milan.

Gila 6: Il migliore della retroguardia biancoceleste. Molto positivo nel primo tempo con belle chiusure e bei filtranti. (dall’81’ Hysaj s.v.)

Marusic 5: L’eroe del match di campionato non brilla nella serata di coppa nonostante un Kostic non irresistibile.

Guendouzi 6: Uno dei pochi a salvarsi. Lotta e non tira indietro il piede nei contrasti.

Vecino 5: Distratto e graziato dal Var in avvio. Non riesce a rilanciare l’azione della Lazio in costruzione. Non fa bene nemmeno in fase di filtro.

Zaccagni s.v.: Esce dal match troppo presto dopo un contrasto con Gatti. (dal 14’ Isaksen 5: Non indovina mai la giocata. Pessima partita del danese).

Felipe Anderson 5,5: Pimpante nel primo tempo, cala nettamente nella ripresa.

Luis Alberto 5,5: Troppo lezioso. Sua l’occasione più pericolosa della Lazio con una traversa colpita di testa. (dal 73’ Kamada 5,5: Non riesce a dare la scossa).

Immobile 5: Come spesso accade in questa stagione viene cancellato dalla partita dal difensore avversario. (dal 73’ Castellanos 5,5: Non gestisce bene i palloni, sporchi, serviti dai compagni).

Tudor 5: Primo tempo non da buttare, nella ripresa però il cambio in avvio fra Casale e Patric rovina la partita della Lazio. Nel secondo tempo la squadra non è mai pericolosa e anzi subisce le avanzate bianconere. Al ritorno servirà una grande impresa.