Juventus-Lazio 3-1: il solito Luis Alberto non basta, Sarri cade ancora

La Lazio perde per tre a uno contro la Juventus. I biancocelesti collezionano la terza sconfitta in quattro partite di campionato mostrando i soli pregi e difetti. Un avvio di partita shock della squadra di Sarri che subisce l'aggressione della Juve che culmino con l'1-0 di Vlahovic. Preso il gol la Lazio reagisce crea e nel suo momento migliore viene punita da Chiesa che fa 2-0, difesa disattenta e molle. Nella ripresa la Lazio riapre i conti con Luis Alberto, pregevole ed ennesima magia del Mago in questo avvio di stagione da dimenticare della squadra capitolina. Le speranze rimonta durano poco però perchè un'altra dormita difensiva permette alla Juve di chiudere la partita. La Lazio paga un brutto approccio mentale, tanti errori difensivi e una troppa leggerezza in attacco. E martedì arriva all'Olimpico l'Atletico Madrid per la Champions League.

Juventus-Lazio, la cronaca

Al 10mo la Juventus passa in vantaggio con Vlahovic che col destro anticipa Casale e batte Provedel. Proteste biancocelesti per il pallone che sembrava fuori. Al 14esimo l’estremo difensore biancoceleste è molto reattivo a deviare in corner un tiro di Kostic. Sull’angolo seguente Vlahovic a centimetri dal raddoppio. Al 25esimo grande azione della Lazio con Luis Alberto che serve in caduta Kamada che col mancino chiama al grande intervento Szczesny che devia in angolo. Sul corner colpo di testa Romagnoli, centrale para il portiere bianconero. Al 26esimo la Juventus raddoppia con Chiesa che col macino fulmina Provedel. Al 45esimo tiro centrale di Zaccagni para Szczesny. Al 48esimo reattivo Provedel a respingere un colpo di testa velenoso di Rabiot. Il portiere laziale è strepitoso sul corner ancora su un colpo di testa di Rabiot. Al 64esimo la Lazio riapre la partita con una magia di Luis Alberto che recupera palla nella trequarti bianconera e col destro punisce Szczesny. Al 67esimo la Juve riallunga con Vlahovic che controlla il pallone evita Casale e col destro batte Provedel.

Tabellino e pagelle

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Gatti 6,5, Bremer 6, Danilo 6; McKennie 7 (dal 72’ Weah 6), Miretti 6 (al 59’ Fagioli 6), Locatelli 6,5, Rabiot 6,5, Kostic 6,5 (dal 59’ Cambiaso 5,5); Chiesa 7 (dall'83' Milik s.v.), Vlahovic 8 (dall'83' Kean s.v.). All.: Allegri 6,5

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5, Casale 5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5 (dal 45’ Pellegrini 6); Kamada 6 (dal 78' Guendouzi s.v.), Cataldi 5,5 (dal 45’ Rovella 6), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5,5 (dal 73’ Pedro 6), Immobile 5 (dal 69’ Castellanos 5,5), Zaccagni 6. All.: Sarri 5,5

Marcatori: 10’, 67’ Vlahovic (J), 26’ Chiesa (J); 64’ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Miretti (J), Bremer (J), Gatti (J), Cambiaso (J), Vlahovic (J); Pellegrini (L)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 7: Il migliore della Lazio. Giocate deliziose e un gol meraviglia che per pochi minuti rianima le speranze rimonta biancocelesti.

Provedel 7: Se la Juventus non dilaga è merito dei grandi interventi del portiere biancoceleste. Si esalta su Kostic e due volte su Rabiot.

Immobile 5: Partita difficile per il capitano biancoceleste che esce sconfitto dalla battaglia con i difensori juventini. Sul 2-0 Juventus potrebbe servire Luis Alberto tutto solo dentro l'area di rigore ma egoisticamente spreca l'occasione.

Casale 5: Vlahovic è il suo incubo di giornata. Troppo leggero in occasione della doppietta del serbo.