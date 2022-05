Juventus-Lazio 2-2: Milinkovic trascina i biancocelesti in Europa League

La Lazio pareggia allo scadere per due a due contro la Juventus e si qualifica alla prossima Europa League. Sarri festeggia la qualificazione europea prendendosi una rivincita contro la sua ex squadra e rovinando la festa a Chiellini e Dybala all'ultima all'Alianz Stadium. I biancocelesti senza Immobile soffrono nel primo tempo, ma nella ripresa con l’ingresso di Pedro cambiano marcia. La Lazio gioca, scambi rapidi e diverse conclusioni nello specchio senza subire una Juventus che arretra sempre di più il suo baricentro. Il gol del pareggio che vale l’Europa League lo segna Milinkovic-Savic trascinatore dei biancocelesti con un gol da posizione impossibile. Traguardo stagionale raggiunto dagli uomini di Sarri che contro il Verona giocheranno per salutare i propri tifosi all’Olimpico.

Juventus-Lazio, la cronaca

Al 5’ Lazio vicina al gol. Scambio al limite dell’area fra Zaccagni e Cataldi, col centrocampista biancoceleste che calcia ma trova la traversa. Al 10mo la Juve passa in vantaggio. Crosss di Morata e colpo di testa di Vlahovic che brucia sul tempo un disattento Marusic. Occasione Lazio al 29esimo: magia di Milinkovic che mette in mezzo un pallone invitante per Felipe Anderson ma in uscita bassa salva tutto Perin. Al 32esimo ancora biancocelesti pericolosi con Milinkovic che lancia Lazzari sul fondo e mette in mezzo per Zaccagni che col tacco prova il grande gol ma non trova lo specchio della porta. Al 36esimo la Juventus fa due zero: Morata che evita la pressione di Patric e con un destro chirurgico trova la rete del raddoppio bianconero. Al 45esimo ci riprova Cataldi dalla distanza ma il suo tiro è debole e ben parato da Perin. Al 51esimo la Lazio accorcia le distanze. Corner di Cataldi e colpo di testa vincente di Patric con deviazione di Alex Sandro. Al 56esimo Pedro mette i brividi a Perin con un gran sinistro che esce di poco. Subito dopo è il turno di Zaccagni ma il suo destro è centrale. Lazio ancora pericolosa da calcio piazzato, su una punizione di Cataldi interviene Acerbi di testa ma è reattiva Perin che blocca. Juve vicina al tris al minuto con un contropiede concluso da una girata al volo di Kean che esce di poco a lato. Su punizione ci riprova Cataldi ma il suo destro è centrale e Perin può bloccare. Al 96esimo la Lazio pareggia con Milinkovic-Savic. Sull’ultimo pallone della partita Basic calcia trovano la respinta di Perin, la sfera da angolo impossibile arriva a Milinkovic che col destro fa due a due.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-2-3-1): Perin 6; Cuadrado 5,5, Bonucci 5,5, Chiellini 6 (dal 18’ De Ligt 6), Alex Sandro 5; Miretti 6, Locatelli 6 (dal 62’ Ake 6); Bernardeschi 6,5, Dybala 6,5 (dal 78’ Palumbo s.v.), Morata 7,5 (dal 62’ Pellegrini 5,5); Vlahovic 7 (dal 62’ Kean 6). All.: Allegri 5,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 5,5 (dall’84’ Radu s.v.), Patric 6,5, Acerbi 5,5, Marusic 5; Cataldi 6,5 (dal 76’ Leiva 6), Milinkovic-Savic 7, Luis Alberto 6 (dal 76’ Basic 6); Felipe Anderson 5, Cabral 5 (dal 52’ Pedro 6,5), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6,5.

Marcatori: 10’ Vlahovic (J), 36’ Morata (J); 51’ aut. Alex Sandro (J), 96’ Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Bernardeschi (J), Cuadrado (J), Ake (J); Acerbi (L), Milinkovic-Savic (L), Patric (L)

Arbitro: Ayroldi

I top e flop biancocelesti

Milinkovic-Savic 7: Giocate di livello stratosferico e gol da posizione impossibile che manda la Lazio in Europa League.

Zaccagni 6,5: Partita di qualità del 20 biancoceleste. Decisivo nel recupero palla che porta al pareggio i biancocelesti.

Marusic 5: Si perde Vlahovic in occasione dell’uno a zero bianconero. Mai in partita.

Cabral 5: Un fantasma. Difficile aspettarsi di più.