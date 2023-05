Roma Femminile tanto turnover contro la Juve. Spugna: "Spazio a chi ha giocato meno"

Sabato 27 maggio alle ore 14:30 la Roma Femminile chiuderà il suo campionato da Campione d'Italia in casa della Juventus. La sfida sarà l'antipasto della finale di Coppa Italia che si giocherà il 4 giugno all'Arechi di Salerno fra giallorosse e bianconere.

In vista dell'ultima partita di campionato, mister Spugna ha deciso di far riposare tante titolarissime in vista della finale di Coppa Italia. Dalla lista delle convocate mancheranno Andressa, capitan Bartoli, Giacinti (vincitrice del premio Maestrelli), Haavi, Linari e Lind.

Ai microfoni del club mister Spugna ha spiegato così queste scelte: "Serve per dare spazio a chi ha avuto un minutaggio inferiore e per gestire al meglio i carichi di lavoro. Poi qualcuna non è al 100% ed è giusto non rischiare nulla". Il mister delle giallorosse sottolinea poi come l'obiettivo contro la Juve sarà quello di fare una buona prestazione e raggiungere i 70 punti, traguardo raggiungibile solo con una vittoria.