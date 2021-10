Juventus-Roma: ecco perché Orsato ha sbagliato

Daniele Orsato è stato il protagonista del big match dell'ottava giornata di Serie A Juventus-Roma. Il problema è che Orsato era l'arbitro dell'incontro e quando la scena se la prende il direttore di gara non è mai una buona notizia.

Le proteste della Roma

La Roma si è lamentata a più riprese dell'arbitraggio di Orsato a partire dal calcio di rigore fischiato al tramonto del primo proprio ai giallorossi. Le proteste giallorosse nascono dalla fretta con cui il fischietto veneto ha decretato il calcio di rigore per la Roma, non concendendo il vantaggio alla squadra giallorossa. La concessione del vantaggio infatti, avrebbe portato la squadra capitolina al pareggio visto che immediatamente dopo il contrasto falloso, fra Szczesny e Mkhitaryan il pallone è finito nei piedi di Abraham che lo mette in rete. Il fischio dell'arbitro, essendo arrivato prima del tocco del centravanti inglese ha pure impossibilitato il Var ad intervenire.

Il regolamento smetisce Orsato

La posizione di Orsato si aggrava quando durante l'intervallo, quando nel tunnel degli spogliatoi, spiega a Cristante il motivo del fischio. L'arbitro dice al calciatore giallorosso che chiedeva spiegazioni: "Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio". Orsato poi aggiunge: "Date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?".

La scelta e la motivazione di Orsato è completamente sbagliata. Infatti secondo il regolamento, regola 12, "il vantaggio non deve essere applicato a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete". Il regolamento mette in evidenza l'errore di Orsato e smentisce in maniera chiara la spiegazione che l'arbitro dà a Cristante.

Dopo l'arbitraggio di Juventus-Roma e questo grave errore, Orsato potrebbe essere fermato per alcuni turni.