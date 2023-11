Jody Fiorentini sceglie l'autocritica per il Colleferro "Si può e si deve fare di più"

Non c’è sosta per il Colleferro. La formazione rossonera ha “bagnato” con una vittoria l’esordio di mister Pietro Bosco: al “Caslini” è arrivato un prezioso 2-0 firmato dal calcio di rigore di Danieli e dal gol allo scadere di Lorenzi.“Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto – dice il centrocampista centrale classe 199 Jody Fiorentini, ritratto nella foto di Leonardo Pera – Purtroppo siamo riusciti a segnare un solo gol su calcio di rigore, ma avremmo meritato sicuramente qualcosa in più anche se qualche errore nostro e qualche offside molto dubbio sbandierato dall’assistente ci hanno penalizzato. Nel secondo tempo è arrivata subito un’espulsione di un calciatore avversario e in quel momento avremmo dovuto gestire meglio il possesso del pallone, provando a chiuderla prima, invece la rete del raddoppio è arrivata solo nei minuti finali. Comunque era fondamentale vincere e iniziare bene il percorso con mister Bosco che ha avuto solo tre giorni per preparare la gara. Non ho mai lavorato con lui in carriera, ma ci ha messo tranquillità e ci ha detto di credere fortemente nelle possibilità del gruppo. Il cambio dell’allenatore è arrivato prima dello scontro diretto col Terracina (per due partite la panchina rossonera è stata gestita con una soluzione interna, ndr) e in un periodo di sfide importanti: tutto sommato siamo riusciti a vincerne due su tre e quindi la sterzata sembra esserci stata”.

Fiorentini è sempre convinto delle qualità di questa squadra: “Abbiamo avuto un inizio di stagione non semplice perché non siamo mai stati al completo, ma si può e si deve fare di più. L’Unipomezia sta viaggiando a ritmi elevati e ha otto punti di vantaggio, ma manca ancora una vita e i periodi di flessione possono capitare a tutti. Dobbiamo fare il massimo per evitare di avere rimpianti alla fine”.

[ufficio stampa Colleferro]