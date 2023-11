Chi è Joao Costa, il funambolo della Roma Primavera che ha debuttato in Europa League

Nella Roma sconfitta a Praga dallo Slavia in Europa League, prima del derby di domenica, ha esordito in prima squadra Joao Costa, talento giallorosso della Roma Primavera.

L’esordio

Con la squadra sotto di due gol, Mourinho ha fatto entrare in campo il giovane Joao Costa al posto di Paredes. Giocatore offensivo, Joao Costa si è fatto notare per un bel recupero palla ma come tutta la squadra non è riuscito a creare presupposti di gol. Nonostante la notte amara per la squadra, per il giovane di Guidi quella di Praga resterà una serata da ricordare.

Esordio in giallorosso per Joao Costa. Il giovane brasiliano prende il posto di Paredes.#SlaviaRoma pic.twitter.com/bUBzNAOrTC — AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2023

Chi è

Joao Costa è un esterno offensivo portoghese classe 2005 è una pedina importante della Roma Primavera e su cui la Roma ci punta tanto visto il suo contratto in scadenza nel 2026. Giocatore duttile fa del dribbling la sua abilità migliore. Non un vero e proprio goleadero in questa stagione nel campionato Primavera ha messo a segno una rete (decisiva contro la Fiorentina) e un assist in 6 presenze. Con i giallorossi ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Inoltre fa parte dell’Under 19 del Portogallo dove indossa la numero 10.

Il suo arrivo a Roma si deve alla indicazione del fratello dell’ex portiere della Roma Doni, che lo segnalò a Trigoria dove il giovane calciatore giunse nel 2021 dal Corinthias.

La scheda