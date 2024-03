Jacopo Ferri e il rush finale del Certosa: "Ora vinciamole tutte"

Lavoro, cuore e testa. Il Certosa prosegue la sua marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato continuando a sudare incessantemente sul campo. I ragazzi di mister Russo torneranno di scena domenica 7 aprile in casa del Città di Formia, ma intanto a fare il punto della situazione è capitan Jacopo Ferri. "Sicuramente la sosta non è in nostro favore, volevamo riscattare subito la sconfitta con la Lodigiani. Però siamo un gruppo forte, solido, sappiamo che adesso il nostro cammino dovrà essere sempre positivo cercando di vincere tutte le partite che restano, sperando in un passo falso delle altre. Noi guardiamo il nostro percorso e dobbiamo finirlo al meglio. Alla prossima andremo a Formia e non sarà una partita semplice, dispiace per le situazioni che stanno accadendo al loro interno e nessun giocatore o allenatore vorrebbe farne parte. Noi andremo lì per vincere e portare i tre punti a casa, daremo il nostro meglio. Ad oggi sarà una rincorsa come lo è stata per tutto l'anno ma sappiamo di aver svolto un grande percorso. Sono soddisfatto dei miei compagni e della società. Siamo contenti di quello che stiamo facendo sperando in qualcosa in più. Dispiace per qualche punto perso, come contro il Terracina in cui ho lasciato la squadra in dieci e per questo mi dispiace e ne risento. Ho voglia di riscattarmi subito. Concludo con un grande augurio di buona Pasqua a tutte le società e soprattutto a tutte le nostre squadre, alle giovanili e a tutti i bambini della scuola calcio e alle loro famiglie. Auguri al Certosa nel suo complesso, dal direttore al mister, all'amministratore delegato e alla segretaria Emanuela”.

[ufficio stampa Certosa]