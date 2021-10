Italia-Svizzera si gioca all'Olimpico

L'Italia di Roberto Mancini torna all'Olimpico di Roma. L'incontro fra Figc e Sport e Salute ha spazzato via i dubbi sulle condizioni del terreno di gioco

Termina con una fumata bianca l'incontro fra la Figc e Sport e Salute riguardante la disputa di Italia-Svizzera, sfida in programma il 12 novembre valevole per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022. allo Stadio Olimpico di Roma. Il ritorno della Nazionale campione d'Europa nella Capitale era a rischio causa le condizioni del terreno di gioco.

I dubbi sull'Olimpico

I primi a criticare le condizioni dell'Olimpico erano stati gli allenatori di Roma e Lazio. Infatti Mourinho e Sarri, dal loro arrivo sulle panchine delle squadre capitoline, hanno più volte contestato il manto erboso dell'Olimpico ricevendo le repliche di Sport e Salute a difesa dell'impianto. Questo e gli impegni ravvicinati dell'Olimpico, hanno fatto suonare il campanello d'allarme in Figc, tanto da valutare il trasferimento della partita lontano da Roma. La grande preoccupazione in Ferdercalcio era legata all'appuntamento di rugby Italia-Nuova Zelanda che si giocherà all'Ollimpico il 6 novembre, col campo poi ancora occupato il 7 novembre per la partita di Serie A, Lazio-Salernitana.

Italia-Svizzera all'Olimpico

Una fonte di Sport e Salute ci ha confermato però che la partita Italia-Svizzera si giocherà all'Olimpico di Roma, spazzando via i dubbi e le voci che volevano la Nazionale giocare il match a Napoli, Bergamo o Torino. Decisivo il sopralluogo di oggi fra Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, e la Federcalcio che nutriva dubbi sulla tenuta del campo. Dalle 12:00 di lunedì 18 ottobre partirà la vendita per i biglietti per la partita.