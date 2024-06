Europei di calcio 2024: dove vedere Italia-Spagna a Roma, su schermi o maxischermi

Giovedì 20 giugno l’Italia scende in campo per la seconda giornata di Euro2024. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Albania, i ragazzi di Spalletti sfideranno Spagna (vittoriosa contro la Croazia, ndr). Per seguire il match degli azzurri nella Capitale si stanno preparando maxi schermi all’aperto e in diversi locali.

Dove vedere Italia-Spagna

I ragazzi del Piccolo America trasmetteranno Italia-Spagna durante la rassegna il cinema in piazza nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci. Medesima situazione all’arena CineVillage di piazza Vittorio e di Monteverde.

Nuovo appuntamento con la Nazionale anche a Testaccio negli spazi di Testaccio Estate dove si potrà mangiare street food e tifare Azzurri e a Villa Lazzaroni dove si seguirà il match prima del dj set.

Gli Europei sbarcano pure da Eataly. Infatti nella birreria al primo piano, sono stati allestiti due maxi-schermi. Italia-Spagna sarà visibile anche ai Parioli all’hotel The Hoxton.

Dopo Italia-Albania, il Monk trasmetterà anche la partita contro le Furie Rosse. Ad Ostiense schermi disponibili per le partite degli Azzurri all’Angeli Rock il. A Montesacro si potrà tifare Pellegrini e compagni nella piazzetta sulla riva del fiume Aniene di Sponda che mette a disposizione ben più di 200 posti a sedere. Sempre in zona, in via Giulio Rocco visione del match possibile al Barbarossa BeerFood con la possibilità di cenare a base streetfood.

il Centro di Socializzazione “Il Casale” si riaccende per il secondo appuntamento dell’Italia di Spalletti. Presente anche un maxi-schermo da 150’’ al Csoa Corto Circuito di via Filippo Serafini.

Italia-Spagna sarà trasmessa anche nella sede 2024 di House of Peroni il Mediterraneo al Maxxi, al Talenti Village, Sessantotto Village e all’Eur Social Park. In pieno centro aperti e pronti a trasmettere la partita invece gli storici pub Nag’s Head, Abbey Theatre, e Trinity College.

