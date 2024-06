Europei di calcio 2024: dove vedere Italia-Croazia a Roma, su schermi o maxischermi

Lunedì 24 giugno alle ore 21:00 l’Italia giocherà contro la Croazia l’ultima partita del girone B ad Euro 2024. A Lipsia la Nazionale dovrà almeno pareggiare per strappare il pass degli ottavi di finale dopo la sconfitta contro la Spagna e la vittoria contro l’Albania. Per seguire gli azzurri nella Capitale si stanno preparando maxi schermi all’aperto e in diversi locali.

Dove vedere Italia-Croazia

Italia-Croazia sarà trasmessa nei maxi schermi messi a disposizione dal Piccolo America per la rassegna cinematografica in piazza nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci. Stessa proiezione a piazza Vittorio nell’arena del CineVillage e a Monteverde.

Street food e tifo azzurro a Testaccio negli spazi di Testaccio Estate, a Villa Lazzaroni e in via Giulio Rocco visione del match possibile al Barbarossa BeerFood. Cibo e partita di calcio anche alla birreria di Eataly grazie ai due maxischermi installati e anche al 16Birra a Porta Furba.

Al Monk si potrà vedere la partita così come all’Angeli Rock. Spostandosi a Montesacro il match degli Azzurri sarà visibile prenotando uno dei 200 posti a disposizione sulla riva del fiume Aniene di Sponda.

Il Csoa Corto Circuito di via Filippo Serafini mette a disposizione ancora una volta il suo maxi schermo da 150’’, match visibile anche al Centro di Socializzazione il Casale. Maxi schermo disponibile anche a Castelverde al Villaggio in Festa (Largo Scapoli 36). Italia-Croazia sarà visibile anche ai Parioli all’hotel The Hoxton, nella sede 2024 di House of Peroni il Mediterraneo al Maxxi, al Talenti Village, Sessantotto Village e all’Eur Social Park.

Il centro della Capitale si tinge di azzurro negli storici pub Nag’s Head, Abbey Theatre, e Trinity College.

Per segnalare schermi e maxischermi dove assistere alla partita scrivere al numero whatsapp 345 170 9348