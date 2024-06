Europei di calcio 2024: dove vedere Italia-Albania a Roma, su schermi o maxischermi

Sabato 15 giugno alle ore 21:00 l’Italia farà il suo debutto a Euro 2024. Gli azzurri di Spalletti, campioni d’Europa in carica, giocheranno la prima partita del proprio girone contro l’Albania. Per il primo incontro della Nazionale a Roma si stanno allestendo diversi maxischermi per consentire ai romani e non, di tifare tutti insieme.

Quando e contro chi gioca l'Italia

La Nazionale di Spalletti è stata inserita nel gruppo B di Euro2024. Gli azzurri vincitori ai calci di rigore a Wembley nell'ultima edizione, del torneo affronteranno nella fase a gironi l'Albania sabato 15 giugno, la Spagna giovedì 20 giugno e chiuderanno questa fase contro la Croazia il 24 giugno. Tutte e tre le partite si giocheranno alle ore 21:00.

Dove vedere le partite

A Casal Bertone apre le sue porte ai tifosi il Monk. Lo spazio che da sempre ospita concerti, festival offre la possibilità di seguire le partite dell’Italia nel suo giardino e osteria. Ad Ostiense schermi disponibili per le partite degli Azzurri all’Angeli Rock il locale con vista panoramica sulla Basilica di San Paolo. Spostandosi a Montesacro si potrà tifare Pellegrini e compagni nella piazzetta sulla riva del fiume Aniene di Sponda che mette a disposizione ben più di 200 posti a sedere. In questo caso è consigliabile la prenotazione. Visione possibile al Mediterraneo al Maxxi sede 2024 di House of Peroni. A Villa Lazzaroni durante il Summer Festival 2024 sarà sospesa la musica per lasciare spazio al calcio nelle tre partite (al momento) che vedranno impegnate la Nazionale.

La seconda edizione di Testaccio Estate offrirà l'opportunità ai tifosi di vedere le partite dell'Italia e non solo. Infatti presso la Città dell’Altra Economia è stato allestito l’Euro Village 2024 con ingresso libero dalle ore 18.30 e installato un maxischermo. Qui saranno trasmesse le partite degli azzurri ma anche le due semifinali e la finalissima. Il tutto con la possiblità di mangiare la pizza di Pizzeria Elementare e birra artigianale.

Gli impegni europei dell'Italia saranno trasmessi anche dai Cinema in piazza dei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci. "Forse saremo gli ultimi romantici" - hanno scritto i ragazzi del Piccolo America su Instagram - "ma una piazza che esulta per un gol ci emoziona quanto una piazza sospesa di fronte a un film. Per noi il cinema è sempre una festa collettiva… Come lo sport, a pensarci bene". Visione possibile anche a Piazza Vittorio nelle Notti di cinema e l’Arena Cinevillage di Monteverde.

I tifosi inoltre avranno l’opportunità di recarsi nei vari pub del Centro, come il Trinity College, Abbey Theatre, Nag's Head per seguire in compagnia gli incontri. Da Cugino al Hoxton opportunità di seguire gli europei con menu a tema birra artigianale Baladin.

Appuntamento il 15, 20 e 24 giugno con "Europei al Casale”, l'evento che prevede la proiezione delle tre partite della Nazionale di calcio su un maxischermo allestito all’aperto, offrendo così un’occasione alla comunità di riunirsi e tifare insieme in un clima di festa e partecipazione presso il Centro di Socializzazione “Il Casale”, gestito dalla Cooperativa Cassiavass.



Per segnalare schermi e maxischermi dove assistere alla partita scrivere al numero whatsapp 345 170 9348