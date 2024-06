Iscrizioni e date del campionato, il comunicato della LND

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, riunitosi oggi pomeriggio, ha definito le date di inizio dei campionati della stagione sportiva 2024-2025 e le date per le iscrizioni ai campionati.

Le date di iscrizione

Eccellenza e Promozione

8-17 luglio

1-2 categoria, Juniores Regionali, SGS Regionali, Calcio a 5 Serie C1, C2, C Femminile

8 luglio – 29 luglio

Under 18, Eccellenza Femminile, Provinciali L.N.D., Provinciali S.G.S., Campionati Provinciali C5 maschile e femminile

8 luglio -7 settembre

DATE INIZIO CAMPIONATI

8 settembre

Eccellenza – Promozione – Under 19 Elite – Under 17 e Under 15

6 ottobre

1 Categoria – 2 Categoria – Under 14 e Under 16

20 ottobre

under 19 B – Eccellenza Femminile – Under 18 – SGS Regionali – 3 Categoria – Under 19 Provonciali – SGS Provinciali