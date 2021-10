Marco Motta: "Roma nel mio cuore. L’Olimpico pieno e tifosi giallorossi indimenticabili"

Marco Motta è un calciatore italiano che gioca in Indonesia al Persija Jakarta. Ex capitano della Nazionale Under 21, Motta ha rappresentato l’Italia ai giochi Olimpici di Pechino 2008 e in Serie A dopo tanta provincia ha giocato con le maglie di Juventus e Roma. Con la maglia giallorossa, Motta ha collezionato 42 presenze in due stagioni 2008/2009 e 2009/2010, passando le sue giornate fra Trigoria, Centro ed EUR. Nella Capitale Motta ha sfiorato lo scudetto ed è rimasto incantato dal tifo giallorosso.

Da doppio ex non posso non chiedertelo, che partita è stata Juventus-Roma?

È stata una partita con alcune polemiche ma ho visto una Roma che meritava il pareggio, al di là dell’errore arbitrale e il rigore sbagliato. Allo stesso tempo però ho visto la solita Juventus, checché se ne dica, alla fine ha portato a casa i tre punti.

In generale ti piace la Roma di questa stagione?

Sì, mi sembra che ci sia una proprietà seria e poi c’è Mourinho. La Roma ha iniziato bene la stagione ma poi ha avuto delle battute d’arresto. E qui Mourinho può fare la differenza, ovvero evitare il contraccolpo. In una sua conferenza, giustamente, diceva di non essersi montato la testa dopo alcune vittorie e di non deprimersi per delle sconfitte. La chiave di tutto è l’equilibrio e Mourinho può portarlo in una piazza meravigliosa come Roma.

Tu quella piazza la conosci bene…

Si, ho un feeling meraviglioso con la piazza, la città, la tifoseria. Roma è nel mio cuore. Anche se c’ho giocato soltanto due anni, sono state annate intense. La Roma è stata per me il passaggio dalla provincia (Udine, -ndr) ad una grande club.

Ricordi più belli con la maglia della Roma?

Ricordo gli ottavi di Champions League contro l’Arsenal con lo Stadio Olimpico gremito in ogni settore, in ogni angolo. Poi Trigoria che per me è stata una famiglia, i compagni campioni assoluti come Totti e De Rossi. Ho avuto come allenatore prima Spalletti che mi ha insegnato tantissimo e poi Ranieri con cui siamo stati campioni d’Italia al termine del primo tempo a Verona. Poi purtroppo tutto è svanito col gol di Milito. E poi la tifoseria della Roma è spettacolare e molto passionale.

C’è qualche aneddoto che ricordi in maniera particolare?

L’inno della Roma, che è emozionante. Giocare davanti a 70-80mila tifosi che cantano l’inno giallorosso a squarciagola è una cosa unica.

Come passavi le tue giornate libere a Roma?

Quando non mi allenavo passavo gran parte delle mie giornate a Taverna Trilussa, il locale di un mio amico fraterno. Vivevo all’EUR ma mi piaceva passare il tempo vivendo il centro quindi Trastevere, Campo dei Fiori.

Come mai allora non abitare in pieno centro?

Avrei voluto ma era troppo rischioso.

Perché?

Per il traffico! A Roma il traffico è imprevedibile. Anche se adesso vivendo a Giacarta, Roma mi sembra una città in cui il traffico non esiste. Qui per sportarti in macchina da qualche parte devi stare in macchina tre quarti d’ora, un’ora.

Domanda d’obbligo…piatto preferito della cucina romana?

(Ride, – ndr) Bella lotta. Ogni volta quando torno provo tante cose. Se proprio devo scegliere dico la Cacio e Pepe.

Un ritorno in Italia è nel futuro?

Si l’Italia è casa mia e la sento tale. Ho scelto di uscire, di andare all’estero per scoprire il mondo grazie alla mia passione che è il calcio. Sono uscito dall’Italia perché curioso, per affrontare nuove avventure e nuove sfide.

Come mai l’Indonesia?

Prima sono stato in Inghilterra e Spagna (Watford, Charlton, Almeria, -ndr) poi avevo la voglia di venire in Asia. Avevo l’obiettivo di andare in Giappone ma poi c’è stata questa opportunità a Giacarta e l’ho colta al volo e ne sono felicissimo. Ho un bellissimo rapporto col presidente, col club, con la tifoseria e quindi qui sto benissimo. Sicuramente rientrerò in Italia con la mia famiglia ma non so ancora quando. E se ci sarà la possibilità a fine carriera, mi piacerebbe restare nel mondo del calcio.

Tornando al presente, come valuti questa tua avventura asiatica?

È un’esperienza felicissima perché sto avendo l’opportunità di scoprire una nuova culture, una nuova lingua, un approccio di vita totalmente diverso da quello europeo. Non appena sono arrivato c’è stato un impatto meraviglioso. E poi il nostro stadio mi ricorda l’Olimpico…

Come mai?

Per via della pista d’atletica e per la tifoseria. Quando c’erano i tifosi (in Indonesia gli stadi sono ancora vuoti per il Covid, -ndr) si faceva sempre il tutto esaurito. Qua c’è l’usanza che a fine partita i calciatori si riuniscono al centro del campo e i tifosi cantano il proprio inno. Bellissimo, da pelle d’oca. Spero che a breve riaprano gli stadi perché senza tifosi non si vive appieno questa esperienza. Qui, non per colpa del club, c’è stata una gestione un po' strana, causa Covid, e il calcio è stato stoppato per quasi un anno e il campionato 2020 è stato cancellato, annullato.

Ma i festeggiamenti sono arrivati lo stesso…

Sì perché il 1° marzo 2021 siamo ripartiti con la coppa nazionale e l’abbiamo vinta. Ci sono stati tanti festeggiamenti anche perché i Jakmania, i tifosi del Persija, sono tanti e hanno tanto passione.