Lazio Women, Eriksen: "Vogliamo vincere e ottenere la promozione. Preferisco Formello a Roma, ecco perchè"

“La Lazio vuole vincere e ottenere la promozione”. Non usa giri di parole Louise Eriksen calciatrice della Lazio Women e sorella d’arte di Christian Eriksen, centrocampista danese ex Inter e vittima di un arresto cardiaco ad Euro 2020 e salvato dal compagno di squadra Kjaer e dallo staff medico della Danimarca. Louise, classe 1995 centrocampista come il fratello, è alla seconda stagione in biancoceleste e ha parlato in esclusiva a RomaToday della sua vita nella Capitale e del campionato.

Secondo anno in Italia e a Roma come ti trovi?

La scorsa stagione è stata difficile perché ero lontana da casa e dove ambientarmi. Ora mi sento più rilassata, so dove si trova ogni cosa e questo rende la vita quotidiana più semplice. In Italia e alla Lazio sto bene.

Dalla Danimarca all’Italia, da difensore a centrocampista. Tecnicamente come hai vissuto il cambio di ruolo?

In Danimarca ho giocato qualche volta anche a centrocampo da mezzala qui alla Lazio gioco davanti la difesa. A me piace di più questo ruolo di regista perché riesco ad avere un grande impatto nel corso della partita sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Due stagioni e due allenatori diversi. Cos’è cambiato per te e per la squadra?

Mister Grassadonia ha portato uno stile nuovo che a me piace molto. Vogliamo subito recuperare il pallone e creare varie trame di gioco per creare occasioni.

Il mercato ha portato alla Lazio giocatrici importanti come Goldoni e Popadinova oltre a conferme di spessore come la tua. Cosa significa?

È la conferma che la Lazio vuole vincere e ottenere la promozione. Questo è il motivo per cui ci alleniamo ogni giorno.

La classifica vi vede in testa a pari punti con la Ternana. È una corsa due per il primo posto?

Guardando i risultati di questa stagione, noi e la Ternana siamo allo stesso livello, ma ci sono due squadre (Parma e Cesena, ndr) distanti solamente due punti. Penso che il campionato sia serrato, per conquistare la promozione dovremo vincere ogni partita.

Come la vivi la Capitale?

Mi piace andare a Roma per divertirmi e mangiare a Trastevere ma vivo a Formello. Lo preferisco perchè c’è più tranquillità rispetto a Roma.

Cibo italiano o cibo danese?

Ho sempre amato il cibo italiano, il mio piatto preferito resta la lasagna. Danese mi piace molto il rugbrød.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Cose semplici. Mi piace viaggiare col mio fidanzato e vivere luoghi differenti oltre a trascorrere del tempo con la mia famiglia.

Un messaggio ai tifosi che riempiono il Fersini ad ogni vostra partita?

Voglio ringraziare tutti i tifosi che ci supportano dagli spalti, non vedo l'ora di rivederne ancora molti nel nuovo anno.