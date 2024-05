Internazionali d'Italia 2024: i risultati di oggi, 14 maggio

Giornata da incorniciare per l'Italia agli Internazionali. Al Foro Italico infatti le coppie Sara Errani-Jasmine Paolini e Simone Bolelli-Andrea Vavassori hanno fatto gioire il Pietrangeli conquistando rispettivamente la semifinale e i quarti di finale del doppio femminile e maschile.

I risultati degli italiani

Hanno aperto la giornata a forti tinte azzurre Bolelli e Vavassori. I due hanno superato 6-2, 6-4 il tandem Bopanna/Ebden prendendosi la rivincita per la sconfitta in finale agli Australian Open. Grande prova dei tennisti italiani vittoriosi in poco più di un'ora e con un successo mai stato in discussione. Nei quarti di finale Bolelli e Vavassori sfideranno l’olandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Metkic, settime teste di serie.

Nel pomeriggio sempre sullo stesso campo hanno fatto festa Errani e Paolini. Le italiane hanno vinto al tie-break contro la coppia Ostapenko-Kichenok per 6-3, 5-7, 10-5. Match combattuto e portato a casa dal duo di casa grazie ad un allungo importante nella terza e decisiva frazione. Fra la coppia azzurra e la finalissima c'è solo la semifinale contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno del 14 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Fritz -Dimitrov 6-2, 6-7, 6-1

Khachanov 7-6, 7-6 Zhang-Monteiro 7-6, 6-3

In aggiornamento

Di seguito il quadro completo dei risultati del 14 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Swiatek-Keys 6-1, 6-3

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio maschile del 14 maggio:

Bolelli/Vavassori -Bopanna/Ebden 6-2, 6-4. Gli azzurri affronteranno ai quarti la coppia Koolhof/Metkic.

-Bopanna/Ebden 6-2, 6-4. Gli azzurri affronteranno ai quarti la coppia Koolhof/Metkic. Granollers/Zeballos-Maltos/Molteni 6-4, 6-2

Di seguito i risultati del doppio femminile del 14 maggio: