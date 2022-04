Inter-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 23 aprile alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo a San Siro contro l'Inter per la 34esima giornata di Serie A. Per la sfida ai nerazzurri Mou dovrà fare a meno di Zaniolo e del secondo portiere Fuzato (espulso a Napoli). Lo Special One non pensa inizialmente al turnover in vista del grande appuntamento di Conference League contro il Leicester.

Inter-Roma, le ultime di formazione

Mourinho a San Siro proporrà l'undici titolare che ha trionfato nel Derby. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez (in vantaggio rispetto a Kumbulla). Sulle corsie agiranno Karsdorp e Zalewski (conserva una piccola speranza di titolarità El Shaarawy ma il Farone è indietro nel ballottaggio). Mediana diretta da Cristante e Sergio Oliveira con Pellegrini e Mkhitaryan trequartisti a supporto di Tammy Abraham. Assenti Zaniolo e Fuzato per squalifica.

Inzaghi ne cambia due dopo la vittoria nel Derby di Coppa Italia: fuori Darmian e Correa e dentro Dumfries e Dzeko ex dell'incontro e terzo miglior marcatore della storia della Roma con 119 gol.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Inter-Roma, dove vederla

La partita fra Inter e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno godersi la sfida di San Siro tramite app sulle proprie smart tv oppure collegando al televisore una console Playstation o XBox, o Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick. Inoltre il confronto fra Inzaghi e Mourinho sarà visibile in streaming su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet sempre su app o sito Dazn.