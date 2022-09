Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Il campionato della Roma riparte da Milano. I giallorossi sabato 1 ottobre alle ore 18:00 sfideranno a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi in un big match importante in chiave Champions League. I giallorossi arrivano alla sfida milanese davanti ai nerazzurri di un punto, 13 a 12. Il grande ex della partita Mourinho squalificato non sarà in panchina al Meazza.

Inter-Roma, le ultime di formazione

Paulo Dybala sì Paulo Dybala no, questo è il grande dubbio della vigilia della Roma. La Joya, che insieme al club ha lanciato la Dybala Collection, è tornato ieri dalla Nazionale con cui non ha giocato nemmeno un minuto e nel pomeriggio era già a Trigoria ad allenarsi individualmente. L'argentino infortunatosi nel riscaldamento contro l'Atalanta, sosterrà oggi un test decisivo per stabilire le sue condizioni. Dybala ha sensazioni positive ma a Trigoria non vogliono rischiare e il 21 potrebbe accomodarsi in panchina. Mou recupera però Pellegrini che agirà sulla trequarti insieme a Zaniolo a sostegno di Abraham. Sulle corsie esterne ci sono Spinazzola e Celik, Karsdorp out per infortunio, in mediana Cristante e Matic. Davanti a Rui Patricio agirà la solita linea difensiva composta da Mancini, Smalling e Ibanez fresco di debutto con la Selecao. Recuperati Kumbulla ed El Shaaraway che partiranno dalla panchina.

In casa Inter, Inzaghi recupera Calhanoglu ma non Lukaku. Al posto del belga ci sarà il grande ex Edin Dzeko (2 gol in 3 partite contro la Roma lo scorso anno). Panchina per l'altro ex Mkhitaryan. Fuori per infortunio Brozovic.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Foti (vice)

Inter-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Inter e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida di San Siro scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e nerazzurri sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.