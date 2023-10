Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 29 ottobre alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo a San Siro contro l’Inter per la decima giornata di Serie A. Al Meazza non ci sarà il grande ex Mourinho squalificato dopo l’attacco a Palladino. I giallorossi arrivano al match dal settimo posto con 14 punti, nerazzurri in testa alla classifica a quota 22.

Inter-Roma, le ultime di formazione

Pochi cambi di formazione per Mou rispetto alla vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga. Smalling recupera ma solo per la panchina, in difesa ci saranno Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo sicuri di un posto Paredes e Cristante, ballottaggio Bove-Aouar col centrocampista romano favorito. Infortunato Pellegrini. Sugli esterni torna tirolare Karsdorp, mentre a sinistra è out Spinazzola per un problema fisico quindi c’è Zalewski. Capitolo attacco: certo di un posto l’ex Lukaku (vietato l’ingresso dei 50mila fischietti a San Siro, ndr) al suo fianco non ci sarà Dybala che ancora non ha recuperato dall’infortunio. Duello Belotti-El Shaarawy, con il Gallo leggermente avanti. In porta torna Rui Patricio.

Inzaghi ridisegna la difesa dopo la partita di Champions League. Nel pacchetto arretrato con Pavard agiranno Acerbi e Bastoni. Panchina per Frattesi a centrocampo, Thuram-Lautaro coppia d’attacco.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho (squalificato)

Inter-Roma, dove vederla

La partita fra Inter e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.