Inter-Roma Primavera 1-1: Pagano segna, Marin mura la capolista

Finisce uno a uno la partita fra Inter e Roma Primavera. I giallorossi non riescono a portare nella Capitale i tre punti dalla casa dalla casa della capolista (26 punti) nonostante il momentaneo vantaggio di Pagano. Infatit i ragazzi di Guidi approcciano bene il match passando in vantaggio e creando diverse occasioni. Col passare del tempo però cresce l'Inter che trova il pari. Nella ripresa regna l'equilibrio con la Roma che fa possesso e con i nerazzurri di Chivu che però hanno l'occasione migliore con Di Maggio, ma è super Marin a negare il gol. Pareggio giusto con la Roma che sale a quota 21 punti, subito dietro le prime della classe.

Inter-Roma, la cronaca

Subito pericolosa la Roma con un colpo di testa di Mlakar. Al 9’ Roma in vantaggio con Pagano che riceve da Cherubini e da fuori area trova l’angolino. Al 30esimo giallorossi vicino al raddoppio con Vetkal che da fuori calcia trovando la respinta del palo. Al 40esimo il pari dell’Inter con Berenbruch che è bravo ad approfittare di un rimpallo fra i difensori romanisti. Nel recupero il centrocampista ci riprova dalla distanza, para Marin. Al 78esimo strepitosa parata del portiere della Roma che mura in 1 vs 1 Di Maggio lanciato da un tacco di Sarr.

Tabellino e pagelle

Inter (4-3-3): Calligaris 6; Aidoo 6, Stante 6,5, Matjaz 6,5, Cocchi 6; Akinsanmiro 6, Stankovic 6,5, Berenbruch 7; Kamate 5 (dal 77’ Di Maggio 5), Zuberek 5,5 (dal 62’ Sarr 6,5), Diallo 5,5 (dal 62’ Quieto 5,5). All.: Chivu 6

Roma (4-3-3): Marin 6,5; D’Alessio 6,5, Plaia 5 (dall’85’ Ienco s.v.), Keramitsis 5,5, Oliveiras 6; Pisilli 5,5, Vetkal 6, Pagano 7; Mannini 6,5, Mlakar 5 (dall’85’ Bolzan s.v.), Cherubini 6. All.: Guidi 6

Marcatori: 40’ Berenbruch (I) 9’ Pagano (R)

Ammoniti: Matjaz (I), Kamate (I), Berenbruch (I), Cocchi (I); Keramitsis (R)

Arbitro: Crezzini

I top e flop giallorossi

Pagano 7: Personalità per il 10 romanista che sblocca il match con un gran tiro da fuori area.

Marin 6,5: Salva i suoi con una parata di puro istinto e con un'uscita coraggiosa. Leader.

Plaia 5: In costante difficoltà sia in chiusura che in fase di impostazione. Partita da dimenticare.

Mlakar 5: Pericoloso in avvio, poi sparisce dalla partita.