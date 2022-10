Inter-Roma Femminile 1-2: Serturini e Haavi decisive al Breda. Cronaca, commento e pagelle della partita

Al Breda la Roma passa per due a uno contro l'Inter. Le reti portano la firma di Serturini e Haavi con la norvegese MVP dell'incontro. Le ragazze di Spugna controllano bene la partita nel primo tempo forzando sulle corsie esterne e facendo più fatica centralmente. Nella ripresa l'Inter con fisicità e più determinazione prova ad impensierire la difesa romanista e ci riesce solo in parte accorciando le distanze grazie ad una sfortunata autorete di Ceasar. Al triplice fischio festeggia la Roma che vince uno scontro diretto importante e sale momentaneamente in solitaria in testa alla classifica, aspettando la partita della Fiorentina.

Inter-Roma, la cronaca

Al quinto grande cambio gioco di Haavi che mette Serturini davanti al portiere che tira però alto. Al 22esimo grande riflesso di Durante su una conclusione da distanza ravvicinata di Haavi. Più semplice l’intervento del portiere nerazzurro sul destro di Serturini al 35esimo. Al 44esimo la Roma passa in vantaggio con Serturini: strepitosa azione di Haavi che salta due avversarie e calcia col destro trovando il palo, il pallone arriva a Serturini che tira una prima volta trovando un’ottima parata di Durante ma al secondo tentativo la 15 giallorossa non sbaglia. Al 60esimo la Roma raddoppia con Haavi: la norvegese scappa via a Merlo che calcola male la traiettoria del pallone, rientra sul sinistro e batte Durante. L’inter accorcia le distanze con su calcio piazzato: su un colpo di testa di Van der Gragt grande parata di Ceasar ma il pallone prima sbatte sul palo e poi entra in porta per uno sfortunato autogol del portiere romanista. All'86esimo Greggi sfiora il grande gol con un bel destro in progressione.

Tabellino e pagelle

Inter (4-3-3): Durante 6,5; Sonstevold 5,5, Van der Gragt 7, Kristjansdottir 6,5, Merlo 4,5; Csiszar 6, Santi 5,5 (dal 46’ Karchouni) Simonetti 5 (dal 67’ Mihashi 6); Marinelli 5 (dal 46’ Polli 6,5), Pandini 5 (dall'87' Callegari s.v.), Ajara 6. All.: Guarino 5,5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 5,5; Bartoli 6, Wenninger 6,5, Linari 6,5, Minami 6; Greggi 6,5, Cinotti 6,5; Serturini 7 (dal 77’ Haug 6), Andressa 6,5, Haavi 8; Giacinti 6 (dal 65’ Lazaro 6). All.: Spugna 7

Marcatrici: 66’ aut. Ceasar (R); 44’ Serturini (R), 60’ Haavi (R)

Ammonite: Santi (I), Sonstevold (I), Polli (I); Cinotti (R)

Arbitro: Milone

Le top e flop giallorosse

Haavi 8: MVP della partita. Propizia il gol di Serturini e nella ripresa si mette in proprio decidendo l'incontro.

Serturini 7: Sempre propositiva, trova la rete che sblocca la partita.

Linari 6,5: Baluardo difensivo della Roma, non sbaglia un intervento. Insuperabile.

Ceasar 5,5: Una sola occasione per le nerazzurre e quasi un miracolo dell'estremo difensore giallorosso. Sfortunata.