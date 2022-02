Inter-Roma: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in streaming

Martedì 8 febbraio alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo a San Siro contro l’Inter per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà ad eliminazione diretta, chi vince sfiderà la vincente della sfida Milan-Lazio. Nel turno precedente la Roma ha eliminato il Lecce. Mourinho che torna per la prima volta al Meazza contro la sua ex con cui vinse il Triplete nel 2010, è pronto ad alcune modifiche di formazione.

Inter-Roma, le ultime di formazione

Per la partita da dentro o fuori, Mourinho è pronto ad effettuare alcune modifiche alla Roma. Pellegrini non è sceso in campo contro il Genoa a scopo precauzionale ed è pronto a tornare dal 1’. Il capitano giallorosso infatti sarà della partita alla pari di Zaniolo, squalificato in campionato e Abraham. Sulle corsie esterne ci saranno Karsdorp e Vina, panchina dunque Maitland-Niles. A centrocampo Veretout, Sergio Oliveira e Cristante (i primi due favoriti) in lotta per due maglie. Iniziale panchina per Mkhitaryan. Non si tocca la difesa davanti a Rui Patricio composta da Smalling, Mancini e Ibanez.

Nonostante la sconfitta nel Derby e vista della sfida scudetto col Napoli, Simone Inzaghi effettuerà alcuni cambi. Darmian è pronto a rilevare Perisic sulla sinitra, anche Dimarco spinge per un posto da titolare al posto di Dumfries. In attacco ci sarà l’ex Dzeko, con Sanchez candidato a partire dall’inizio a discapito di Lautaro Martinez.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Sanchez, Dzeko. All.: Inzaghi.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Inter-Roma, dove vederla

Il quarto di finale di Coppa Italia fra Inter e Roma sarà trasmesso in esclusiva e in chiaro su Canale 5. La sfida fra Inzaghi e Mourinho sarà visibile anche in streaming su smartphone, pc o tablet su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it