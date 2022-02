Inter-Roma 2-0: Dzeko e Sanchez eliminano Mourinho dalla Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma perde per 2 a 0 contro l’Inter ed esce dalla Coppa Italia. La squadra giallorossa si inchina alle due perle nerazzurri firmate dal grande ex Dzeko e Sanchez. Fra il gol lampo del bosniaco e la perla del cileno, si vede una partita equilibrata con la Roma che prova ad impensierire i padroni di casa, specie nella ripresa. Alla fine però la differenza la fanno i campioni, la maggiore qualità dei singoli dei nerazzurri che accedono in semifinale dove troveranno la vincente fra Milan e Lazio. La Roma eliminata, che trema per l'infortunio muscolare di Abraham, dovrà ora fare all-in sulla Conference League, ultimo trofeo della stagione a portata di Mou.

Inter-Roma, la cronaca

Dopo appena due minuti l’Inter è in vantaggio con l’ex dell’incontro Dzeko. Il bosniaco sfrutta un buco di Smalling e di piattone al volo trasforma in rete un cross di Perisic. Al secondo affondo, l’Inter colpisce la traversa con un gran tiro di Barella da fuori area. La Roma si fa vedere al 16esimo colpendo la parte alta della traversa per via di una deviazione fortuita di D’Ambrosio su invenzione di Mkhitaryan. Al 19esimo grande occasione per la Roma con Zaniolo che davanti ad Handanovic calcia centralmente. Al 59esimo ci riprova con Zaniolo che dal limite dell’area chiude troppo col sinistro e il pallone finisce largo. Al 62esimo Handanovic spedisce in angolo un tiro di Oliveira deviato da Brozovic. Subito dopo è il turno di Rui Patricio che vola su un tiro dalla distanza di Barella. Al 68esimo l’Inter raddoppia con uno strepitoso destro di Sanchez da fuori area che si spegne all’angolino dove alto dove Rui Patricio non può arrivare.

Tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; D’Ambrosio 6,5, Skriniar 6,5, Bastoni 6 (dal 45’ De Vrij 6); Darmian 6, Barella 7 (dall’85’ Vecino s.v.), Brozovic 6, Vidal 6,5 (dall’85’ Calhanoglu s.v.), Perisic 7 (dall’84’ Dumfries s.v.); Dzeko 7,5 (dal 76’ Martinez s.v.), Sanchez 7. All.: Inzaghi 7.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Smalling 4,5, Ibanez 6 (dal 46’ Kumbulla 6); Karsdorp 5,5, Oliveira 5 (dal 70’ Pellegrini 6), Veretout 5 (dal 70’ Cristante 6), Vina 5,5 (dal 76’ El Shaarawy s.v.); Mkhitaryan 6,5; Zaniolo 5,5, Abraham 6 (dall’89’ Felix s.v.). All.: Mourinho 5,5.

Marcatori: 2’ Dzeko (I), 68’ Sanchez (I)

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R)

Arbitro: Di Bello

I top e flop giallorossi

Mkhitaryan 6,5: Predicatore nel deserto. Quando si accende lui la Roma è pericolosa e brillante, ma non trova appoggio da parte dei compagni.

Abraham 6: Ci prova mettendo a servizio dei compagni con giocate importanti. Esce per infortunio.

Oliveira 5: Perde il pallone, in contrasto con Vidal, che porta al due a zero dell’Inter e che chiude la partita.

Smalling 4,5: Buca sul gol di Dzeko. Tarda l’uscita sul gol di Sanchez. Serata no.