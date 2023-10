Inter-Roma 1-0: Thuram brucia Llorente e illumina San Siro. Per Lukaku solo fischi

La Roma cade per uno a zero a San Siro contro l'Inter. Decide la partita del Meazza Thuram arrivato a Milano proprio per sostituire Lukaku (fischiato per tutto l'incontro, ndr) che oggi con la maglia giallorossa in quello che era nel suo ex stadio non ha mai inciso. Big Rom un fantasma nella sua ex casa come tutta la Roma mai in partita e in costante apnea e sottoscacco dell'Inter che fa quello che vuole. Una partita di sola difesa dei giallorossi che non ha mai palleggiato nella metà campo nerazzurra e quindi senza mai creare pericolsi se non per un colpo di testa di Cristante. La Roma si ferma, brutto passo indietro, contro una big dopo un filotto importante.

Inter-Roma, la cronaca

Al 6’ primo pericolo per la Roma con un tiro da fuori area di Calhanoglu che sbatte sulla traversa. Al 15esimo gran riflesso del portiere della Roma su un tiro ravvicinato di Thuram. Un minuto dopo esterno mancino di Dimarco che esce di poco. Al 66esimo Roma vicina al gol con Cristante bravissimo Sommer a respingere. All’81esimo il gol dell’Inter con Thuram, che brucia Llorente e N’Dicka, su cross rasoterra di DiMarco. Al 90esimo altra traversa dell'Inter stavolta con un gran tiro da fuori di Carlos Augusto.

Tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6,5 (dal 46’ Darmian 6), Acerbi 6,5, Bastoni 5,5; Dumfries 6,5 (dall’85’ De Vrij s.v.), Mkhitaryan 6 (dal 75’ Frattesi 6), Calhanoglu 6,5 (dal 75’ Asslani 6), Barella 6, Dimarco 6,5 (dall’83’ Carlos Augusto 6,5); Thuram 7, Lautaro Martinez 6. All.: Inzaghi 6,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 5, N’Dicka 5; Kristensen 5, Cristante 6, Paredes 5,5 (dall'89' Azmoun s.v.), Bove 6 (dall’84’ Aouar s.v.), Zalewski 5,5 (dal 75’ Celik 6); El Shaarawy 5,5 (dall’84’ Belotti s.v.), Lukaku 5. All.: Foti (vice) 5

Marcatori: 81’ Thuram (I)

Ammoniti: Pavard (I), Calhanoglu (I), Bastoni (I); Mancini (R), N’Dicka (R), Paredes (R), Cristante (R)

Arbitro: Maresca

I top e flop giallorossi

Lukaku 5: Partita anonima del grande ex. Non riesce a caricarsi sulle spalle la squadra e non incide mai.

Zalewski 5,5: Dal suo lato Dumfries fa quello che vuole.

Llorente 5: Fino al gol di Thuram è il migliore in campo. Poi si fa bruciare dal francese in occasione del gol che decide la partita.

N’Dicka 5: La Roma soffre tantissimo dalla sua parte e partecipa alla dormita in occasione del gol dell’Inter.