Inter-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 9 gennaio alle 20:45 la Lazio scenderà in campo contro l'Inter a San Siro per la 21esima giornata di Serie A. Per la sfida del Meazza Sarri non avrà Acerbi, che si è infortunato contro l'Empoli dove ha giocato non completamente recuperato dall'infortunio precedente.

Inter-Lazio, le ultime di formazione

I dubbi di Sarri si concentrano nel reparto difensivo. Confermati Hysaj e Marusic terzini, sono in tre a giocarsi due maglie: Luiz Felipe, Patric e Radu. I primi due sono favoriti, anche se Radu spinge per un posto. A centrocampo recupera Basic, ma andrà in panchina, in campo ci saranno Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto. In attacco confermatissimo Immobile, Pedro ci sarà. Solito ballottaggio Felipe Anderson e Zaccagni con l'ex Verona entrato bene contro l'Empoli che spera in una maglia da titolare. In porta Strakosha.

Inzaghi recupera Dzeko, ma il bosniaco andrà in panchina. L'attacco nerazzurro sarà guidato da Lautaro Martinez e Sanchez. Dalla panchina anche l'ex Correa. A centrocampo non ci sarà Calhanoglu che dovrà scontare il turno di squalifica dopo il rinvio di Bologna-Inter.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Virj, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Martinez, Sanchez. All.: Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Inter-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita del Meazza sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv, console PlayStation o Xbox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv. La partita fra nerazzurri e biancocelesti è inoltre visibile, sempre dopo aver scaricato l'app Dazn, anche su pc, smartphone e tablet.