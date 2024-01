Inter-Lazio di Supercoppa Italiana: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20:00 la Lazio scenderà in campo a Riyad contro l’Inter per la semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana. Per l’occasione il club biancoceleste giocherà la partita con una maglia speciale sponsorizzata dalla Regione. Chi vince affronterà una fra Napoli e Fiorentina.

Inter-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri è pronto a schierare la formazione migliore per l’importante appuntamento. Unico assente Castellanos, che seppur partita con la squadra, non sarà a disposizione causa infortunio. Al centro dell’attacco ci sarà Ciro Immobile (qui l'esito della perizia dopo l'incidente sull'incidente in Piazza delle Cinque Giornate), supportato da Felipe Anderson (match winner contro il Lecce) e Zaccagni (MVP del Derby di Coppa Italia). Centrocampo titolare con Rovella, Guendouzi e Luis Alberto. In difesa recuperato Patric ma lo spagnolo dovrebbe andare in panchina per lasciar spazio alla coppia Romagnoli-Gila. Terzini agiranno Marusic e Lazzari. In porta il solito Provedel.

Pochi dubbi di formazione per l’ex Inzaghi. Bisseck insidia Pavard in difesa, mentre Dumfries è in vantaggio su Darmian. Tandem d’attacco Lautaro Martinez-Thuram.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thruam, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Inter-Lazio, dove vedere la partita

La partita di Supercoppa Italiana sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La sfida fra biancocelesti e nerazzurri sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity e Sportmediaset.