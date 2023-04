Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 30 aprile alle ore 12:30 la Lazio scenderà in campo a San Siro contro l’Inter per la trentaduesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla delicata sfida in chiave Champions League dal secondo posto della classifica (61 punti) nonostante la sconfitta contro il Torino; i nerazzurri dopo l’approdo alla finale di Coppa Italia seguono sesti a quota 54 punti. La sfida di andata terminò con la vittoria in rimonta per 3-1 per la squadra di Sarri. In caso di mancata vittoria della Lazio, e contemporaneo successo del Napoli, i partenopei di Spalletti festeggerebbero lo scudetto.

Inter-Lazio, le ultime di formazione

Tutti a disposizione di Maurizio Sarri per la partita del Meazza. Il tecnico ritrova pure Cataldi, fresco di rinnovo, al posto dell’ex Vecino, altra panchina per Marcos Antonio. Il 32 guiderà il centrocampo insieme a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa torna dal 1’ Casale che prenderà il posto di Patric. Completano la linea difensiva davanti a Provedel il cui errore è costato la sconfitta nell'ultimo turno, il solito Romagnoli, Marusic e Hysaj. In attacco Zaccagni e Felipe Anderson titolarissimi, con Immobile che può partire dall’inizio e con Pedro pronto a dare man forte dalla panchina.

In casa Inter dopo le fatiche di Coppa Italia ci sarà del turnover per l’ex Inzaghi. In attacco partirà titolare Lukaku, a centrocampo punta una maglia da titolare Brozovic al posto di Calhanoglu. In difesa ballottaggio fra ex Lazio Acerbi-De Vrij.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Inter-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. L’abbonato dovrà collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno vedere la partita del Meazza sui canali Sky Sport calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201 e 251) e Sky Sport 4k (canale 213). Match visibile anche su SkyGo.