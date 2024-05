Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 19 maggio alle ore 18:00 la Lazio scende in campo a San Siro contro l’Inter Campione d’Italia per la 37esima giornata di Serie A. I biancocelesti settimi in classifica sognano il sorpasso alla Roma e tengono viva la fiamma per la qualificazione in Champions League.

Inter-Lazio, le ultime di formazione

Va verso una nuova esclusione per scelta tecnica Luis Alberto. Lo spagnolo vuole rescindere il contratto, Lotito fa muro. Questa situazione ha già portato l’esclusione dal Mago contro l’Empoli. Sulla trequarti dunque spazio a Zaccagni e Felipe Anderson, in mediana Kamada e Guendouzi con Vecino, ex della partita ancora dalla panchina. In difesa mancherà per squalifica Romagnoli, pronti Patric, Casale (favorito su Hysaj) e Gila recuperato dall’infortunio. Sulle corsie esterne Marusic e Lazzari. Punta Castellanos avanti su Immobile. In porta sempre Mandas favorito su Provedel che dovrebbe andare in panchina.

L’ex Inzaghi si affida ai titolarissimi. Con Lautaro e Thuram davanti, e Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo. In difesa l’ex De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhjitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor

Inter-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire la sfida collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.