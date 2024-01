Inter-Lazio, le pagelle biancocelesti. Acerbi cancella Immobile, Pedro dannoso

La Lazio abbandona la Supercoppa Italiana dopo la netta sconfitta senza appello contro l’Inter. Pessima prova offerta dalla squadra di Sarri che non riesce a reagire e giocare contro i nerazzurri. Una lezione di calcio di Inzaghi a Sarri e alla sua ex squadra.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6: L’unico a salvarsi. Non ha colpe sui gol subiti, fortunato quando Lautaro e Barella colpiscono la traversa.

Lazzari 5: Dimarco, Bastoni, Thuram. Chiunque passa dalle sue parti. (Hysaj s.v.)

Gila 5: Prova a lottare ma esce sconfitto in tutti i duelli.

Romagnoli 5: Partita da incubo per il 13 laziale. Gli attaccanti dell’Inter arrivano ovunque. Si perde Thuram in occasione del vantaggio nerazzurro.

Marusic 5: Seconda partita contro l’Inter in stagione, ed ennesima prestazione horror.(dal 66’ Pellegrini 5,5: Si allinea alla prestazione del compagno. Per sua fortuna Darmian spinge di meno nella ripresa).

Rovella 5: Non riesce a gestire i palloni in uscita, né a schermare la difesa. (dal 51’ Cataldi 5: Stesse difficoltà del compagno).

Guendouzi 5: Non basta stavolta la sua fisicità a salvarlo. È in costante balia dei centrocampisti di Inzaghi. (Luis Alberto 5: La sua qualità non emerge. Sbaglia tantissimi palloni e da un suo errore parte il contropiede che porta al gol Frattesi)

Vecino 5: Sempre in ritardo e falloso. Naufraga con tutta la squadra.

Felipe Anderson 5: Mai pericoloso. Ci prova una sola volta e sbaglia completamente la mira.

Immobile 4: Letteralmente mangiato da Acerbi. Polemico e nervoso con arbitro e compagni non gioca bene un pallone. Impalpabile.

Pedro 4: Dannoso. Gioca da titolare per un problema a Zaccagni nel riscaldamento. Non entra mai in partita, entra invece fallosamente su Lautaro consegnando a Calhanoglu il rigore del 2-0. (dal 66’ Isaksen 5: La voglia c’è, manca tutto il resto).

Sarri 4: La Lazio oggi era impresentabile. Inesistente in fase di costruzione e in fase offensiva, fragilissima difensivamente. La peggior partita della sua avventura sulla panchina biancoceleste. Subisce una vera lezione da Inzaghi. Partita e prestazione davvero sconcertante.