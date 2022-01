Inter-Lazio 2-1: Compleanno amaro, Inzaghi rovina la festa biancoceleste. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde a San Siro contro l'Inter per 2 a 1. Nel giorno del suo 122° compleanno la Lazio gioca una brutta partita contro la squadra del grande ex, Simone Inzaghi. Al Meazza gli uomini di Sarri non riescono mai ad imporre il loro gioco, non sono puliti e precisi nella costruzione e sono solo le parate di Strakosha ad evitare una goleada nerazzurra. La Lazio non riesce a trovare il suo bomber, Immobile che segna soltanto grazie ad un errore di Handanovic. Serata da dimenticare per i biancocelesti a caccia della prima vittoria nel nuovo anno.

Inter-Lazio, la cronaca della partita

L’Inter fa la partita e i biancocelesti giocano di rimessa. I nerazzurri vanno vicini al gol con Lautaro Martinez ma Strakosha è super a dire di no. Il portiere albanese però si deve arrendere al 30esimo al mancino imparabile di Bastoni che porta in vantaggio i nerazzurri. La Lazio pareggia al 35esimo grazie al solito Immobile. L’attaccante è bravo a sfruttare un’uscita a vuoto di Handanovic e a battere il portiere sloveno. Strakosha è ancora protagonista nella ripresa, quando in uscita ferma Dumfries da distanza ravvicinata. Al 67esimo però l’Inter raddoppia. Bastoni fa partire un cross su cui si avventa Skrniar che anticipa Basic e sigla il gol della vittoria interista.

Tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skrniar 7, De Vrij 5, Bastoni 8; Dumfries 6 (dal 77’ Darmian 6), Barella 6 (dall’82’ Vidal s.v.), Brozovic 6,5, Gagliardini 6, Perisic 6,5 (dall’82’ Dimarco s,v,); Lautaro Martinez 6 (dal 73’ Correa 6), Sanchez 6,5 (dal 73’ Dzeko 6). All.: Inzaghi 7.

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Hysaj 5 (dall’80’ Lazzari s.v.), Luiz Felipe 6, Radu 5,5, Marusic 5,5; Cataldi 6,5 (dal 68’ Leiva 6), Basic 5 (dal 68’ Luis Alberto 6), Milinkovic-Savic 6; Felipe Anderson 5,5 (dal 60’ Zaccagni 6), Pedro 6, Immobile 7. All.: Sarri 5.

Marcatori: 30’ Bastoni (I), 67’ Skrniar (I); 35’ Immobile (L)

Ammoniti: Vidal (I); Luiz Felipe (L), Basic (L), Radu (L), Zaccagni (L)

Arbitro: Pairetto

Top e flop dei biancocelesti

Immobile 7: Zero palloni giocabili per il bomber laziale. Segna grazie al suo killer instinct e soprattutto per l'errore in uscita di Handanovic.

Strakosha 7: Compie due veri miracoli su Lautaro Martinez e Dumfries. Incolpevole sui gol.

Felipe Anderson 5,5: Solo un bel pallone per Milinkovic-Savic e poi il nulla. Esce al 60esimo.

Hysaj 5: Soffre Perisic, Bastoni, Correa, Sanchez, Lautaro chiunque capiti nella sua zona. Pigro in chiusura sul gol di Bastoni.