Inter-Lazio 3-1: Felipe Anderson illude, biancocelesti rimontati a San Siro. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde a San Siro per tre a uno contro l'Inter. Amara sconfitta per i biancocelesti che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Felipe Anderson su errore dell'ex Acerbi. La Lazio sfrutta l'episodio ma non chiude la partita e nella ripresa subisce la rimonta nerazzurra con gravi errori individuali fra cui quelli di Pedro e Vecino che regalano la doppietta di Lautaro Martinez, nel mezzo il gol di Gosens. Biancocelesti ancora secondi in classifica con quattro punti di vantaggio sul quarto posto occupato dai nerazzuri, dal Milan e dalla Roma.

Inter-Lazio, la cronaca

Al 5’ tiro di Brozovic dal limite ma ottima risposta di Provedel. Al 22esimo grande azione di Barella che serve Mkhitaryan dal limite ma il tiro dell’ex Roma è facile preda del portiere laziale. Al 30esimo la Lazio passa in vantaggio: Felipe Anderson ruba palla ad Acerbi in costruzione, chiude il triangolo con Luis Alberto e col destro batte Onana. Al 37esimo occasione per Mkhitaryan ma il destro dell’armeno esce di pochissimo alto. Al 40esimo tiro al volo di Barella con il pallone che esce di millimetri alla destra di Provedel. Nel primo di recupero altro errore di Acerbi che lancia la Lazio in contropiede con Immobile che calcia in porta trovando una gran parata di Onana. Barella flirta col pareggio con un tocco d’esterno che per poco non gonfia la rete. Al 60esimo da azione di corner tiro di Luis Alberto ben respinto da Onana. Al 65esimo miracolo di Provedel su una conclusione da ottima posizione di Dimarco. Al 78esimo l’Inter trova il pareggio con Lautaro Martinez, l’argentino in scivolata batte Provedel. All'83esimo l'Inter ribalta il risultato con Gosens su assist sul secondo palo di Lukaku. Al 90esimo Vecino regala palla a Lautaro Martinez, che prima viene bloccato da Provedel ma dopo il rimpallo non sbaglia. Al 94esimo ci prova Pedro, Onana para.

Tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Onana 6,5; D’Ambrosio 6 (dal 46’ Dumfries 5,5), Acerbi 5, Bastoni 6 (dal 71’ Gosens 7 (dall'86' De Vrij s.v.); Darmian 6, Barella 6,5, Brozovic 6,5, Mkhitaryan 6,5 (dal 61’ Calhanoglu 6,5), Dimarco 6,5; Lukaku 7, Correa 5 (dal 61’ Lautaro Martinez 7,5). All.: Inzaghi 7

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5, (dall'86' Lazzari s.v.) Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (dall'86' Pellegrini s.v.); Cataldi 6 (dal 51’ Vecino 5), Milinkovic-Savic 5,5, Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 7, Immobile 6 (dal 68’ Pedro 5), Zaccagni 6. All.: Sarri 5

Marcatori: 78’ , 90' Lautaro Martinez (I), 83' Gosens (I); 30’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: D’Ambrosio (I), Bastoni (I); Zaccagni (L), Marusic (L), Romagnoli (L)

Arbitro: Guida

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 7: Quando vede Inter non sbaglia mai.

Provedel 7: Fa quello che può parando anche l'impossibile. Nulla può sui gol nerazzurri.

Marusic 5: Il peggiore della difesa laziale, si perde Gosens.

Pedro 5: Da una sua palla persa arriva il pareggio dell’Inter. Spreca pure il contropiede dal quale nasce il 2-1 interista.