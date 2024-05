Inter-Lazio 1-1: Provedel vola, Castellanos flop

La Lazio pareggia per uno a uno a Milano contro l'Inter campione d'Italia. biancocelesti lasciano San Siro con l'amaro in bocca venendo recuperati dai nerazzurri all'87esimo. Infatti la squadra di Tudor passa avanti nel primo tempo grazie a Kamada e alla superlative parate di Provedel. Nel finale con la Lazio in vantaggio Castellanos spreca in maniera goffa l'occasione per chiudere la partita e sul ribaltamento di fronte arriva il gol del pareggio di Dumfries che sovrasta un disattento Marusic. Pareggio che rischia di compromettere la corsa e il sogno, lChampions League per la Lazio che aggancia la Roma al sesto posto quota 60.

Tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (dal 64’ Carlos Augusto); Darmian (dal 64’ Dumfries), Barella, Calhanoglu (dal 76’ Sanchez), Mkhitaryan (dal 64’ Frattesi), Dimarco (dal 76’ Buchanan); Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila (dal 78’ Cataldi); Marusic, Vecino, Rovella (dal 66’ Guendouzi), Pellegrini (dal 66’ Hysaj); Kamada (dal 72’ Felipe Anderson), Zaccagni (dal 72’ Luis Alberto); Castellanos. All.: Tudor

Marcatori: 87’ Dumfries (I); 32’ Kamada (L)

Ammoniti: Casale (L)

Arbitro: Sacchi

Ecco le pagelle di RomaToday

Provedel 7: Para tutto e di più. Torna alla grande dopo l'infortunio. Bravo e fortunato su Thuram e sul palo di Lautaro, vola più volte su Dimarco. Prestazione per ribadire la sua titolarità.

Patric 5,5: Anello debole della difesa della Lazio. I biancocelesti soffrono dalla sua parte.

Casale 6: Tiene a bada con mestiere gli attaccanti interisti. Ammonito da diffidato salterà l'ultima della stagione.

Gila 6,5: Il migliore della retroguardia biancoceleste. Sempre aggressivo, senza paura va in pressing su tutti e vince tantissimi duelli. (dal 78’ Cataldi s.v.)

Marusic 5: Nel primo tempo si perde a ripetizione Dimarco e viene salvato da Provedel. Nel finale non tiene Dumfries che salta con troppa facilità e regala il pareggio ad Inzaghi.

Rovella 6,5: Reattivo e dinamico. Ripulisce il pallone da cui nasce il gol di Kamada. (dal 66’ Guendouzi 6: Solita corsa al servizio della squadra).

Vecino 6,5: Garra e qualità, sempre affidabile.

Pellegrini 6: Ordinato, spinge poco e si dedica alla copertura. (dal 66’ Hysaj 6: Contiene le offensive dalla sua parte).

Kamada 7: Gol pesante e prestazione importante da trequartista. Rigenerato dalla cura Tudor che lo sta rilanciando, bene, in più ruoli. (dal 72’ Felipe Anderson 5,5: Entra in un momento delicato della partita e non incide).

Zaccagni 6: Tanta applicazione, poca fantasia offensiva. (dal 72’ Luis Alberto 5,5: Non tocca quasi mai il pallone. Doveva gestire le ripartenze con la sua qualità e far respirare la squadra).

Castellanos 5: Spreca a ripetizione i regali concessi dalla difesa dell'Inter. Pesa tantissimo sul risultato finale la leggerezza con cui gestisce il pallone a tu per tu con Sommer facendosi rimontare da Pavard.

All.: Tudor 6,5: Partita di sacrificio della squadra, ben costruita e indirizzata. Purtrooppo per lui i cambi non fanno la differenza in positivo, anzi.