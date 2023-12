Insulti alle tifose, il duro comunicato del Roma City sul match con la Sambenedettese

Post gara infuocato tra Roma City e Sambenedettese, con un duro comunicato rilasciato dalla società romana che condanna l'atteggiamento tenuto dai tifosi ospiti nei confronti delle tifose presenti al Riano Center per la partita di domenica. "A margine dell'ultima partita del Roma City abbiamo dovuto registrare incresciosi episodi di maleducazione e di insopportabile violenza verbale. L'accaduto è particolarmente grave in quanto denota l'ipocrisia, la maleducazione e la falsità di certi sedicenti uomini e incoerenti dirigenti sportivi. Una settimana fa, infatti, si tingevano di rosso il viso contro i femminicidi, manifestando per contrastare questi orribili delitti di genere che insanguinano le cronache del nostro Paese come di nessun altro ormai quotidianamente. Peccato, però, che alla prima occasione, dopo una partita di calcio, appena pochi giorni dopo, gli stessi personaggi non hanno esitato un attimo a insultare, con frasi irripetibili e volgari, le donne presenti al Riano Athletic Center soltanto perché erano allo stadio a tifare per i loro fidanzati, per i loro figli e per i loro mariti. Comportamenti che noi vogliamo stigmatizzare e denunciare perché non degni di uomini veri. Ma diamo anche un consiglio accorato a costoro: tornando nelle loro case, dovrebbero riferire alle loro mogli, alle loro madri e alle loro figlie dei propri irresponsabili atteggiamenti. Vergognandosi di tanta maleducazione e di tanta ipocrisia che nulla hanno a che vedere con i valori autentici dello sport e della vita umana.".