Inno Roma, cambiano le regole allo stadio. Ecco cosa succede

"Roma Roma" di Antonello Venditti e inno della Roma sarà ancora suonato prima del fischio d'inizio delle partite casalinghe del club giallorosso. La società capitolina ha vinto la sua battaglia con la Lega Calcio. Una vittoria che riguarda però tutte le altre squadre di Serie A.

Il caso

La Lega vietava alle squadre di far suonare il proprio inno negli stadi dopo il brano ufficiale del campionato di Serie A "O Generosa" di Giovanni Allevi. La diatriba con la Roma è nata in occasione di Roma-Udinese, partita vinta dai giallorossi lo scorso 23 settembre. In quell'occasione il club andò contro la volontà della Lega, e suonò l'inno di Venditti poco prima del fischio d'inizio su richiesta di Mourinho. La Procura Federale ha multato i giallorossi, e ha aperto un’indagine, ascoltato i dirigenti giallorossi e i rappresentanti della Lega, e infine è arrivata ad una soluzione che accontenta tutti.

La vittoria della Roma

La Lega ha modificato il protocollo nella parte relativa all'inno, consentendo ai club di suonare le proprie canzoni per un minuto a partire dallo scambio dei gagliardetti tra i capitani. Cosa che la Roma ha fatto per poi lasciare cantare, senza musica, ai tifosi il resto del testo di Venditti. Per quanto riguarda la multa, la Roma e l’ex Ceo Fienga, oltre al segretario sportivo Maurizio Lombardo, hanno patteggiato un’ammenda che, grazie all’accordo proposto dall’avvocato dei giallorossi Antonio Conte, verrà devoluta in beneficenza a Roma Cares.